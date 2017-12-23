Görele'de Polis Eşleri Etkinlikte Buluştu

Giresun Polis Eşleri Derneği tarafından, üniversitede öğrenim gören polis memuru çocuklarına yardım amaçlı çay etkinliği düzenlendi.



Etkinlik İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın eşi Polis Eşleri Derneği Giresun Şube Başkanı Nuray Aktaş'ın öncülüğünde Görele'deki bir otelde gerçekleştirildi.



Aktaş, burada yaptığı konuşmada, ikinci sosyal etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, eğitim gören çocuklara bir nebze olsun katkıda bulunmanın herkes için onur ve gurur verici olduğunu söyledi.



Etkinliklerde kendilerini yalnız bırakmayarak destek veren herkese teşekkür eden Aktaş, bundan sonra da yapılacak etkinliklerde destek istedi.



Etkinliğe, Giresun İl Jandarma Komutanı Murat Yakın'ın eşi Julide Yakın, Bölge Komutan Yrd. Fuat Alanur'un eşi Derya Alanur, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'in eşi Hatice Ermiş, Eynesil Kaymakamı Yılmaz Kurt'un eşi Hacer Kurt, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'in eşi Fatmagül Erener ve polis eşleri katıldı.