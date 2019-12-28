Gördüğü Her Fotoğrafa Canavarlar Çizen Sanatçıdan Birbirinden Eğlenceli 25 Çalışma

28.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:19

Tailjar isimli Instagram kullanıcısı gördüğü her fotoğrafa birbirinden şirin canavarlar çiziyor hem de bunu yaparken sadece iPad ve Apple kalemi kullanıyor.



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Devam diyenler için 26







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C: https://www.instagram.com/tailjar/



K: boredpanda