Gördüğü Her Fotoğrafa Canavarlar Çizen Sanatçıdan Birbirinden Eğlenceli 25 Çalışma
Tailjar isimli Instagram kullanıcısı gördüğü her fotoğrafa birbirinden şirin canavarlar çiziyor hem de bunu yaparken sadece iPad ve Apple kalemi kullanıyor.
28.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:19
Tailjar isimli Instagram kullanıcısı gördüğü her fotoğrafa birbirinden şirin canavarlar çiziyor hem de bunu yaparken sadece iPad ve Apple kalemi kullanıyor.
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Devam diyenler için 26
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C: https://www.instagram.com/tailjar/
K: boredpanda
Kaynak: TheGeyik