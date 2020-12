Google servisleri kapandı mı? Google, Youtube, Gmail neden açılmıyor? Youtube ve Gmail nasıl açılır? Google açma yöntemleri! Google çöktü mü?

Google çöktü mü? Google Dokümanlar neden açılmıyor? Google Gmail neden açılmıyor? Google Youtube neden açılmıyor? Google servislerinde erişim sorunu mu var? Nasıl giriş yapılır? Google servislerine giriş yöntemi var mı?

GOOGLE SERVİSLERİ ÇÖKTÜ MÜ?

Geçtiğimiz dakikalarda Google servislerinde dünya genelinde kapanma sorunu yaşandı. Geçici olarak hata veren Youtube, Gmail ve Google servisleri için alternatif açma yöntemleri mevcut.

GOOGLE SERVİSLERİ NASIL AÇILIR?

Örneğin Youtube'a gizli sekmeden giriş yaparak açabilirsiniz. Aynı şekilde diğer Google servislerini de gizli sekmeden giriş yapıp açabilirsiniz.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Youtube çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar Youtube.com 'a girdiğinde ana ekranda "Something went wrong..." hatasıyla karşılaşıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor.

YOUTUBE NASIL AÇILIR?

Gizli sekmeden açabilirsiniz.

GOOGLE TABLOLAR (DOKÜMANLAR) ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde Gmail çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar Youtube.com 'a girdiğinde ana ekranda "Geçici Hata (500)" hatasıyla karşılaşıyor. Hatanın tamamı şu şekilde:

"Geçici Hata (500)

Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz.Hizmetin geçerli durumunu görmek için G Suite Durum Kontrol Paneli'e göz atabilirsiniz.

Sorun devam ederse lütfen Yardım Merkezi »ni ziyaret edin

Try Again Sign Out

Ayrıntılı Teknik Bilgiyi Göster"

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?

Dünya genelinde Gmail çökme sorunu yaşıyor. Kullanıcılar gmail.com 'a girdiğinde ana ekranda "Geçici Hata (500)" hatasıyla karşılaşıyor. Hatanın tamamı şu şekilde:

"Geçici Hata (500)

Maalesef hesabınız geçici olarak kullanım dışı. Bu durumun yarattığı rahatsızlık için özür diler ve birkaç dakika içinde yeniden denemenizi öneririz.Hizmetin geçerli durumunu görmek için G Suite Durum Kontrol Paneli'e göz atabilirsiniz.

Sorun devam ederse lütfen Yardım Merkezi »ni ziyaret edin

Try Again Sign Out

Ayrıntılı Teknik Bilgiyi Göster"

GOOGLE SERVİSLERİ NEDEN KAPANDI?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat dünya genelinde bir sorun olduğu düşünülüyor. Gmail'e girildiğinde yukarıdaki gibi bir hata karşımıza çıkıyor.

GOOGLE NE ZAMAN AÇILACAK?

Bunlar dünyadaki en popüler uygulama ve hizmetlerden bazıları, ancak görünen o ki Google , Gmail ve YouTube bu sabah kapalı.

DownDetector'a göre sorunlar saat 15:00 'da başladı ve dünya çapındaki kullanıcıları etkiliyor. Google henüz sorunlar hakkında yorum yapmadı.

Ancak, YouTube ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 54'ü web sitesine erişemediğini,% 42'si video izleyemediğini ve% 3'ü giriş yapmakta zorlandığını söyledi.

Gmail ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 75'i giriş yapamadı,% 15'i web sitesine erişemedi ve% 8'i mesaj almıyordu.Ayna, üç web sitesine de erişmeye çalıştı ve başaramadı.

Google hizmeti Pazartesi akşamı aniden kapandı ve yüzlerce kullanıcıyı etkiledi. Yazma sırasında kesintiye uğrayan hizmetler arasında Gmail, Google arama motoru, YouTube ve Google Haritalar sayılabilir. Bir öncekinden daha yoğun görünen son kesinti, görünüşe göre 10-15 dakika kadar önce başladı. Web kesintilerini izleyen web sitesi Downdetector, dünyanın dört bir yanından 20.000'den fazla kesinti vakası bildirdi.

YOUTUBE NE ZAMAN AÇILACAK?

Google servislerinde ve arama motorunda yaşanan sorunun ardından internet kullanıcıları Google çöktü mü, Google neden açılmıyor sorularının cevapları arandı. Yaşanan sorunun ardından servislerin tekrar çalışması ile birlikte şuan için sorun görülmüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Google servislerinin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sayan, "Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." dedi.

Google arama motoru ve bununla birlikte verdiği diğer hizmetlerde de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Google servislerine sabah saatlerinde yaklaşık yarım saat boyunca erişim sağlanamadı. Erişim sorunu TSİ 11.45 sularında normale döndü.