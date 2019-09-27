Google kurucularından Sergey Brin kimdir?

27.09.2019 11:45

Üniversiteden yıllarında Larry Page ile Google'ı oluşturan Sergey Brin, mütevazi hayatı ile dikkat çekiyor. Benji Wojin, Chloe Wojin adında iki çocuğu bulunan Brin, 2012 yılında tasarladığı teknoloji harikası gözlüğü ile çığır açtı. Sergey Brin evi, ailesi, hayatına dair tüm ayrıntılar haberimizde…

SERGEY BRİN KİMDİR?

Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde Rusya, Moskova'da dünyaya geldi. Annesinin adı Eugenia, babasının adı ise Michael Brin'dir. Anne ve babası Moskova Eyalet Üniversitesi'nden matematikçi olarak mezun oldular. Brin 6 yaşındayken Rusya'dan ABD'ye göç ederek Maryland'a yerleştiler. Eleanor Roosevelt Lisesinden mezun oldu. Baltimore, Catonsville'da bulunan Maryland Üniversitesinde matematik ve bilgisayar mühendisliği üzerine lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Kaliforniya'ya taşındı.

Stanford Üniversitesi'nde 1993 -1995 yıllarında doktorasını yaparken Larry Page ile tanışarak, birlikte Google arama motorunu oluşturdu ve Google şirketini kurdu. Sergey Brin Google'da, Teknoloji Başkanı sıfatıyla çalışmalarına devam ediyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Forbes'in 2012 yılında bildirdiğine göre 20,3 milyar dolar şahsi serveti ile dünyanın 100 zengini listesinde 13. sırada bulunan Brin, 2014 yılında ise 30 milyar dolar şahsi serveti ile dünyanın 20. zengin kişisi ilan edildi.

ANNE WOJCİCKİ İLE EVLENDİ

Dünyaca ünlü iş insanı, ABD, California, Los Altos'da yaşıyor. 2007 yılının Mayıs ayında biyoteknoloji analisti Anne Wojcicki ile dünya evine girdi. Bir kızı ve oğlu olan Brin, 2013 Ağustos'ta eşinden ayrıldı.