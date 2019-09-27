Google kurucularından Larry Page kimdir?

27.09.2019 11:01

Üniversiteden arkadaşı Sergey Brin ile Google'ın temellerini atan Larry Page, serveti ile de en zengin iş adamları listesinde yer alıyor. Page, 1973 yılında ABD, Michigan'da doğdu. Larry Page serveti, başarıları…

LARRY PAGE KİMDİR?

Page, 26 Mart 1973 tarihinde ABD, Michigan, East Lansing'de dünyaya geldi. Tam adı Lawrence Page olan Google kurucusunun babası Carl Victor Page, Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine doktora çalışmaları yaptı. Annesi ise aynı üniversitede programlama dersleri verdi. Michigan'da East Lansing Lisesi'nde okudu. Michigan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimlerinde doktorasını yaptı. Doktora sürecinde arkadaşı Sergey Brin ile birlikte Google arama motorunu oluşturdu ve Google şirketini kurdu.

İLK VERİ MERKEZİ LARRY'NİN YURT ODASI OLDU

Larry ve Sergey, 1995 yılında tanıştılar ve Sergey, Larry'nin doktora çalışmasına katıldı. İkili geliştirdikleri PageRank algoritmasıyla BackRub adlı arama motorunu 1996 yılı Ocak ayında hayata geçirdiler. Bir yıl sonra yaptıkları BackRub bağlantı analizi çok beğenilir ve ünleri hızla yayılır. Ancak fikirlerini geliştirmek için parasal sıkıntılarla boğuşurlar. Sunucular çok pahalı olduğu için Larry düşük kapasiteli bilgisayarlardan büyük başarı sağlar. 1998 yılında ucuz terabayt boyutundaki diskleri alarak Google.com'un ilk veri merkezini Larry'nin yurt odasına kurarlar. İki arkadaş okullarındaki görevlerinden ayrılarak yatırımcı aramaya başlarlar. Aldıkları sunucunun Microsystems'ın kurucularından arkadaşları Andy Bechtolsheim 100.000 dolarlık çek yazar. Arkadaşlarının garajında dünyanın en büyük Internet devini kurarlar.

Google 7 Eylül 1998'de California'da ki Menlo Park'da dünyaya geldi. Larry Page ise Google'ın Ürünler Başkanı görevinde bulunuyor. Page, 2014 yılı Ekim ayında Forbes'e göre 30.4 milyar dolar serveti ile en zenginler listesinde 19. sırada yer aldı. Larry Page, ortağı Sergey Brin, Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile birlikte sadece kendi çabasıyla milyarder olan 4 kişiden biri oldu.

LUCİNDA SOUTHWORTH İLE EVLENDİ

2007 yılında Lucinda Southworth ile dünya evine giren iş adamının iki de çocuğu bulunuyor. Page'in serveti 44,8 milyar dolardır.