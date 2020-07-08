Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
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Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı

Google, Facebook giriş bilgilerini çalan 25 kötü amaçlı uygulamayı Google Play'den kaldırdı. Uygulamaların 2019 yılından beri kullanıcıların şifresini çaldığı ortaya çıktı.

08.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:38

Google geçen ay, Google Play'de yer alan ve Facebook giriş bilgilerini çalan 25 kötü niyetli uygulamayı tespit edip Google Play'den kaldırdı. Kötü amaçlı uygulamalar, Rio Reader LLC isimli aynı geliştirici tarafından oluşturulmuştu ve uygulamalar, kaldırmadan önce 2,34 milyondan fazla kez indirilmişti.

2019 YILINDAN BERİ FACEBOOK GİRİŞ BİLGİLERİ ÇALINIYOR

Siber güvenlik şirketinde Operasyon Direktörü olan Alev Akkoyunlu, söz konusu uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Adım sayar, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, duvar kâğıdı, el feneri, dosya yöneticileri ve mobil oyunlar gibi meşru uygulamaları taklit eden kötü amaçlı uygulamalar, Facebook kullanıcılarının giriş bilgilerinin çalınmasına neden olan aynı kötü amaçlı kodu paylaşıyordu. Uygulamaların çoğu 2019 yılında oluşturulmuş gibi görünüyor ve indirme sayısı 10.000 ile 500.000 arasında değişiyor. Bu durum, uygulamaların birçok Facebook kullanıcısının kimlik bilgilerini toplayabilecek zamanları olduğu anlamına geliyor. Google, yılbaşından bu yana platformundan adware veya güvenli olmayan uygulamaları kaldırıyor. Tüm sahte uygulamalar zamanında keşfedilip kaldırılmasa da Android kullanıcıları bunları tespit etmede önemli bir rol oynayabilir" dedi.

"HEMEN SİLİN VE FACEBOOK ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN"

Adım sayar, fotoğraf düzenleme, video düzenleme, duvar kâğıdı, el feneri ve dosya yöneticileri gibi uygulamaların asıl amaçları dışında geliştirilebildiğini dile getiren Akkoyunlu, "Bu uygulamaların arka planda başka güvenlik zafiyetleri yaşatabilir. Bir dahaki sefere bir uygulamayı indirmek istediğinizde, yorumlara ve indirme sayısına dikkat edin. Tek kelimeyle anlatılmış, dört veya beş yıldızlı yorumlara sahip profesyonel görünümlü uygulamaların çoğunun, aslında başka bir amaç için geliştirilmiş olabileceği dikkate alarak bu uygulamaların hemen silin ve Facebook şifrelerinin değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Özellikle bilinmeyen uygulamalara Facebook ve Google giriş bilgileri kullanılarak bağlanılmasını pek güvenilir bulmadığını belirten Alev Akkoyunlu, "Siber saldırganlar bu konuda çok yetenekli ve uygulamaları çok iyi bir şekilde bire bir taklit edip kullanıcıların Facebook hesap şifrelerini ele geçirebiliyor. Birçok insan için yeni hesap açmak her ne kadar sıkıntılı bir süreç olsa da, sonradan yaşayacağımız güvenlik problemlerini düşünerek yeni hesap oluşturulmasını ve bu hesaplarda farklı şifreler kullanılmasını öneriyorum. Farklı ve güçlü birçok şifreyi akılda tutmak oldukça zor olabilir. Bir insanın, ortalama 15 hesabı bulunduğunu düşünürsek bu konuda Bitdefender Password Manager gibi bir şifre yöneticisi denemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Facebook giriş bilgilerini çaldığı için Google Play'den kaldırılan uygulamalar şöyle:

1. Super Wallpapers Flashlight

2. Padenatef

3. Wallpaper Level

4. Contour level wallpaper

5. Iplayer & iwallpaper

6. Video maker

7. Color Wallpapers

8. Pedometer

9. Powerful Flashlight

10. Super Bright Flashlight

11. Super Flashlight

12. Solitaire

13. Accurate scanning of QR code

14. Classic card game

15. Junk file cleaning

16. Synthetic Z

17. File Manager

18. Composite Z

19. Screenshot capture

20. Daily Horoscope Wallpapers

21. Wuxia Reader

22. Plus Weather

23. Anime Live Wallpaper

24. iHealth step counter

25. Com.tyapp.fiction

Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
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