Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Ülkemizde son günlerde artan şiddetli depremlerin ardından Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? sorusu gündem konusu oldu. Google şirketi tarafından geliştirilen ve mobil cihazlara deprem bildirimi gönderen deprem uyarı sistemi hakkında Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? İOS ve Android Google deprem uyarı sistemi çalışır? Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl yapılır? soruları merak ediliyor. İşte detaylar haberimizde...

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Google deprem uyarı sistemini açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne tıklayın. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

Ardından açılan ekrandaki "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Böylelikle Google deprem uyarı sistemini aktif hale getirmiş olursunuz.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Google, geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi'ne ilişkin detayları çevrimiçi basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıda konuşan Google Ürün Yöneticisi Boone Spooner, Android Deprem Uyarı Sistemi'nin katkılarını ve sistemin detaylarını anlattı.

Android Deprem Uyarı Sistemi ile doğal afetlerde her saniyenin fark yarattığı bilinciyle kullanıcılara yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Spooner, sistemin, bugün özellikle etkin deprem bölgelerinde yaşayanlar için oldukça önemli bir sistem olarak ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye'nin, geçen yıl Yeni Zelanda ve Yunanistan ile birlikte Android deprem uyarılarının ABD dışında kullanıma sunulduğu ilk ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Spooner, "Sistem teknik olarak bir depremin meydana getirdiği titreşimi ve hızını tespit etmek için dünya çapında kullanılan 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanıyor ve kullanıcılarına gerekli uyarıları veriyor. Bu sistem ile kullanıcılarımıza deprem anında zaman kazandırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem anında kazanılan birkaç saniye, doğru konum almak ve hazırlanmak için çok kritik olan bir süreyi kazandırıyor." diye konuştu.

Android Deprem Uyarı Sistemi

Toplantıda sistemle ilgili verilen bilgilere göre, Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor. Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve "Deprem Uyarıları" açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından "Deprem Uyarıları" seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

Verilen bilgiye göre ayrıca, yılın sonuna doğru sistemdeki uyarılara yerleştirilmesi planlanan link sayesinde, kullanıcıların deprem uyarısı aldıktan hemen sonra AFAD'ın web sitesine giderek depremle ilgili detaylara ve deprem anında doğru davranışlar gibi gerekli bilgilere kolayca ulaşabilecek.

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