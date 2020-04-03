Google Arts & Culture ile Fotoğraflarınız Sanat Eserlerine Dönüşecek Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonda olduğumuz bu günlerde evde sıkılıyor olabilirsiniz. Evde kendi kendinizi eğlendirecek bir şeyler arıyorsanız Google Arts & Culture uygulamasına yeni eklenen Art Transfer özelliği ile fotoğraflarınızı birer sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonda olduğumuz bu günlerde evde sıkılıyor olabilirsiniz. Evde kendi kendinizi eğlendirecek bir şeyler arıyorsanız Google Arts & Culture uygulamasına yeni eklenen Art Transfer özelliği ile fotoğraflarınızı birer sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

Google'ın yapay zeka yardımıyla fotoğraflarınız üzerinde şimdiye kadar uygulanmış pek çok sanat tekniği gerçekleştirmeniz mümkün. Örneğin, kedi ya da köpeğinizin fotoğrafını çekip uygulamaya yükleyerek bu fotoğrafın Leonardo da Vinci tarafından yapılmış bir tablo gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Hatta masa ve sandalye gibi cansız nesnelerle bile ortaya sanat eserleri çıkarabilirsiniz.

Google AI tarafından yaratılan bir algoritmik model kullanan Art Transfer özelliğini kullanmak için uygulamada fotoğrafınızı açmanız ve kullanmak istediğiniz sanat stilini seçmeniz yeterli. Art Transfer, seçtiğiniz stili fotoğrafınızın üzerine yerleştirmek yerine algoritma ile yeniden yaratarak ortaya eşsiz bir eser çıkmasını sağlıyor. Fotoğrafları filtre kullanarak değiştirmek yerine her fotoğrafa özgü yeniden yapılandıran uygulama, fotoğraflarınızı bulutta depolamadan bütün sürecin iOS ve Andorid cihazlarda gerçekleşmesini sağlıyor.

Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch ve Leonardo da Vinci gibi usta isimlerin sanat stillerini deneyimleyebileceğiniz Google Arts & Culture'ı uygulama mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.