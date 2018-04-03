Gönüllü Rehber Öğretmenlerden Tiyatro Gösterisi

Sivas'ta Gönüllü Rehber Öğretmenler Tiyatro Topluluğu, 'Aile ve İletişim, Öğretmen ve Sınıf Yönetimi, Öğrenciler ve Ergenlik' konularını kapsayan tiyatro oyununu rehber öğretmenler için sahneledi.

Rehberlik Araştırma Merkezimiz bünyesinde oluşturulan Gönüllü Rehber Öğretmenler Tiyatro Topluluğu, bu kez rehber öğretmenlerle buluştu. Anadolu Yeni Çizgi (AYÇ) konferans salonunda gerçekleştirilen oyunu Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan da izledi.

Gönüllü Rehber Öğretmenler Tiyatro Topluluğu, aile içi iletişim üzerine kurgulanan tiyatro oyunu ile 'Öğretmen ve Sınıf Yönetimi', 'Öğrenciler ve Ergenlik' konularında önemli mesajlar verdi. Bir ailenin yaşantısından kesitlerin sunulduğu tiyatro oyununda, aile bireylerinin birbirleriyle olan negatif iletişimi ve bu iletişimsizliğin ortaya çıkardığı olumsuzluklar üzerinde duruldu.

Oyunun sonunda, oyunda rol alan karakterlerin davranış analizleri yapılırken, bu davranışların temelinde yatan nedenler sorgulandı. Oyunu izleyen rehber öğretmenlerin, karakterlerin davranışlarına yönelik görüşlerinin de alındığı programda interaktif bir sunum da gerçekleştirildi. Oyun ve oyun sonrası değerlendirme bölümünde; empati, iletişim, saygı, sevgi, hoşgörü gibi değerler üzerinde önemli mesajlar verildi.

Programın sonunda Gönüllü Rehber Öğretmenler Tiyatro Topluluğu'nu tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, "Öğretmenlerimiz harika bir çalışma ortaya koyuyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Rehber öğretmenlerimiz olarak sizin de bu konuyla ilgili önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerin de öneriyle birlikte bu çalışma olgunlaştığında bu oyunu okullarımızda da oynayacaklar." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan da oyunda görev alan ve katkı sağlayan tüm öğretmenleri tebrik ederek, aile içi iletişim konusunda toplumda yaşanan sıkıntıların gündeme getirildiği oyunun önemli bir probleme dikkat çektiğini söyledi. - SİVAS