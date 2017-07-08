Gönüllü Kuruluşlar'dan 15 Temmuz'da Birlik Beraberlik Çağrısı

Bünyesinde 80 farklı kurumun temsilcilerinin yer aldığı BGKP'nin 265. toplantısına birçok vakfın ve derneğin yöneticisi katıldı. Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar'ın konuk konuşmacı olduğu toplantıda '15 Temmuz' konusuyla birlikte 15 Temmuz'da Bursa'da yapılacaklar etkinlikler ele alındı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu İcra Kurulu Başkanı Burhan Sayılgan, "Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak 14 Temmuz'da Cuma namazından hemen sonra bir basın açıklaması yapacağız. Ayrıca tüm kadrolarımızla Bursa'da düzenlenecek anma etkinliklerimizde olacağız. Herkesi bekliyoruz" dedi.

1995 yılından bu yana 80'in üstünde dernek ile her ay toplanıp Bursa, ülke ve dünya gündemine ilişkin konuları tartıştıklarını ifade eden Sayılgan, bu birlikteliği 22 yıldır sürdürdüklerini söyledi. 22 yılda birçok önemli hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Sayılgan, sosyal, kültürel, ekonomik, dini ve eğitim alanında faaliyet gösteren dernekleriyle birlik ve beraberlik örneği sergilediklerini bunun da herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Millet ve ülke olarak birkaç yıldır zor süreçlerden geçtiklerini ifade eden Sayılgan, son olarak kimsenin olmaz dediği 15 Temmuz'u yaşadıklarını ve milletin darbe girişimindeki duruşuyla tüm dünyaya örnek bir tavır sergilediğini ifade etti. Hangi konu olursa olsun hiçbir zaman haktan ve adaletten uzaklaşılmaması gerektiğini söyleyen Sayılgan, "Rehavete kapılmadan birlik ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz. Dertlerimizde samimi olmalıyız. Yapmak istediklerimizde samimi olmalıyız. Biz iyi niyetli ve samimi oldukça Allah'ta bizimle beraber olacaktır" diye konuştu.

"BAŞIMIZA MUSİBET GELMEDEN BİRLİK OLMALI BAŞARMALIYIZ"

Sayılgan, "Kolay unutan bir milletiz. 15 Temmuz'un üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen birçok şey unutuldu. Hâlbuki o geceyi bir hatırımıza getirelim ve neler yaşandığını tekrar düşünelim. Ben düşündükçe gözlerim doluyor. Unutmamalı, gaflete düşmemeli ve gevşememeliyiz. Çünkü bunlar ellerine fırsat geçtiği an aynı ve benzer girişimleri tekrar tekrar deneyeceklerdir. Dış güçlerin planlarını Ortadoğu'nun çok önünde gidiyor. Uyanık bir Müslüman olmalı ve çevremizde neler olup bittiğini iyi gözlemlemeliyiz. Suriye, Irak ve Ortadoğu'daki diğer ülkeler gibi başımıza musibet gelmeden birlik olmalı ve birlik kalabilmeliyiz." dedi.

15 Temmuz Anma etkinlikleri kapsamında 14 Temmuz Cuma namazı sonrası bir basın açıklaması planladıklarını ifade eden Sayılgan, onun dışında Bursa'da gerçekleşecek olan tüm atma etkinliklerine BGKP olarak tam kadro katılacaklarını vurguladı.

"FETÖ YAPILANMASININ HİÇBİR KUTSALI YOK"

Gecenin konuk konuşmacı olarak yer alan Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ise FETÖ yapılanmasının hiçbir kutsalı olmadığını, bu yapıyla muhatap olurken bunu bilerek davranışlarımızı şekillendirmemiz gerektiğini ifade etti. Haklı olduğumuz şeylerde dik ve gayretli olalım diyen Bayraktar şöyle konuştu, "Türkiye'de sivil toplum kuruluşları çok uzun yıllardır maalesef sivil olamadı. Bu 28 Şubat ta 'da böyleydi, öncesinde de böyleydi. Bizim gibi STK'ların siyasetle işi olmamalı. Bize düşen çalışmak ülke ve ümmet için güzel şeyler ortaya koymaya gayret göstermek. Herkes kendi kulvarında en iyisini yapmak için çabalamalı. Hormonlu bir şekilde değil, ayaklarımız yere basarak büyümeliyiz."

Konuşmasında Türkiye'nin hayali mümkün olmayan bir dönemde olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bizler ülkemizin zor zamanlarında yetiştik. Siyasi ve ekonomik olarak sıkıntılı dönemler yaşadık. Bu dönemler bizim çocukluğumuza gençliğimize ve hatta olgunluğumuza denk geldi. Ancak o dönemler meyvesini verdi bizler gibi o dönemlerde yaşayıp bir sürü sıkıntı çeken birçok arkadaşımız şu an ülkesine güzel hizmetlerde bulunuyor" dedi.

"UYANIK OLMALI, TENKİTTEN VE ÖZELEŞTİRİDEN ÇEKİNMEMELİYİZ"

Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: "Emperyalist dur durak bilmez, oyunlarını sona erdirmez, pes etmez. Emperyalistin oyuncağı olacak, tuzağına düşecek müsait yapılar ülkemizde var. Bu yapılan tarih boyunca oldu. O yüzden biz uyanık olmalıyız. Tenkitten ve özeleştiriden çekinmemeliyiz. Yapıcı tenkitler doğruyu bulmamıza yardımcı olur. Ve tabii İslam'ın kurallarından kesinlikle şaşmamalıyız. Şaşmazsak oyuna da gelmeyiz."

Etkinlik sonrasında Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu İcra Kurulu Başkanı Burhan Sayılgan tarafından konuk konuşmacı Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar'a katkılarından dolayı hediye takdim edildi.