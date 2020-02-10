Gönüllü gençler depremzede çocuklar için oyuncak hazırlıyor

10.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:45

Erzurum'da, Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için sosyal medyada başlattığı kampanyayla oyuncak ve mektup toplayıp el emeği ile oyuncaklar yapıyor.

Gençlik merkezi gönüllüleri, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzede çocuklar için "Gülümseyin Geliyoruz" projesi kapsamında yardım kampanyası başlattı.

Bu çerçevede Erzurumlu çocukların gönderdiği oyuncakların yanı sıra yazdıkları mektupları da toplayarak deprem bölgesine gönderecek gönüllüler, merkezdeki çocuk gelişimi kursiyerlerinin üretimini sürdürdüğü birbirinden güzel oyuncakları da depremzede çocuklara ulaştıracak.

Gönüllüler, depremzede miniklere psikolojik anlamda da destek vermek için bölgeye tiyatro ve konser ekibiyle giderek çocukların doyasıya eğlenmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yakutiye Gençlik Merkezinde tiyatro eğitmenliği yapan Ferhat Raşit Kına, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak "Gülümseyin Geliyoruz" projesini yürüttüklerini ve böylece birçok çocuğa ulaştıklarını söyledi.

Söz konusu proje kapsamında depremden etkilenen çocuklara yardımcı olmak için kampanya başlattıklarını ifade eden Kına, şöyle konuştu:

"Depremden sonra 'ne yapabiliriz de Malatya ve Elazığ'daki çocuklara ulaşabiliriz' diye düşündük ve sosyal medyada kampanya başlattık. Çok sayıda oyuncak ile kitap topladık. Aslında projemiz önceden beri vardı ve Erzurum'daki köy okullarına gidiyorduk. Ancak böyle bir durum olunca çocukların psikolojik ve sosyal anlamda desteğe ihtiyaçlarının olduğunu düşündük ve böyle bir karar aldık."

Kına, çocuklar için gösteri yapacaklarını belirterek, "Tiyatro ekibimizle Malatya'da 3 gün kalıp hem çocuk tiyatrosu sergileyeceğiz hem de oyuncakları çocuklara dağıtacağız. Ekibimizde çocuk tiyatrosu, gölge oyunu, hacivat, karagöz oyunlarının yanı sıra animasyonlar var. Aynı zamanda mini bir konser vereceğiz. 3 gün kalarak oradaki okullarda bunları yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini anlatan Kına, toplanan yardımların çok yakın bir zamanda yola çıkacağını aktardı.

"Miniklerin gülümsemesini, tebessüm etmesini istedik"

Çocuk gelişimi ve bakımı eğitmeni Fadime Çoban da çocukların yüzlerini güldürmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Çocuklara maddi ve manevi destek olmak istediklerini dile getiren Çoban, "Çocuk gelişimci olarak bir çocuğun gülümsemesine, tebessüm etmesine yardımcı olmak için öğrencilerimizle bu etkinliği hazırladık. Kesim, biçim, taslak çıkarma ve süsleme gibi işlemleri yaparken çocuklarımızın sevebileceği oyun ve çizgi film kahramanlarından olmasına öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik merkezi kursiyerlerinden Merve Düzenli ise çocuklar için ellerinden gelen her şey yapmaya çalıştıklarını anlatarak, "O çocukların yüzlerinde en azından bir gülümseme olmak istedik ve bu oyuncakları yaptık. Kalıplar çıkarıp diktik ve keçelerle yapıştırdık. Kedi, fil, tavşan gibi desenlerden çocukların gülümsemesi için elimizden gelen her şeyi yaptık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA