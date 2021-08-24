Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? soruları izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. TRT 1'in ilgiyle izlenen dizi 30. bölümü ile sezon finali yapmıştı ve heyecanla yeni bölümleri beklenmeye başlandı. Peki Gönül Dağı 2. yeni sezon çekimleri başladı mı ne zaman ekranlara gelecek? Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman? soruları izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. TRT1'in ilgiyle izlenen dizi 30. bölümü ile sezon finali yapmıştı ve heyecanla yeni bölümleri beklenmeye başlandı. Peki Gönül Dağı 2. yeni sezon çekimleri başladı mı ne zaman ekranlara gelecek? Peki, Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın yeni sezon çekimleri için sete çıkıldı, Eylül ayında yeni bölümlerin başlaması beklenen diziye yeni bir isim katıldı.

KADROYA YENİ İSİM DAHİL OLDU!

Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Serkan Kuru katıldı.

Son olarak 2019-2020 sezonunda Savaşçı dizisinde Ali Çekiç karakterine hayat veren başarılı oyuncu, dizide Doktor Kenan karakterine hayat verecek.

SERKAN KURU KİMDİR?

Serkan Kuru, 18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra; tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmde canlandırdığı Ahmet karakteri ile geçen ve ilk dizi deneyimini de 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Serkan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede rol almıştır.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Astsubay Başçavuş Ali karakterine hayat veren Serkan Kuru, 1.85 metre boyunda, 84 kilo ve İkizler burcudur.

DİZİ VE FİLMLER

2019 – Savaşçı (Ali) (TV Dizisi)

2018 – Tatlı Bela (Erdem) (Sinema Filmi)

2018 – Meleklerin Aşkı (Teoman) (TV Dizisi)

2017 – Çılgın Kolej (Sinema Filmi)

2017 – Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (Komiser Taylan) (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (Fuat) (TV Dizisi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Teğmen Vedat) (TV Dizisi)

2015 – Evlenmeden Olmaz (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – Kertenkele (Semih) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Taner) (TV Dizisi)

2013 – Şevkat Yerimdar (Kutay) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Atatürk) (Sinema Filmi)

2012 – Muhalif Başkan (Ozan) (Sinema Filmi)

2012 – Araf Zamanı (Serkan) (TV Dizisi)

2011 – Tövbeler Tövbesi (Batuhan) (TV Dizisi)

2011 – Bekle Beni Yarın (Kadri) (Sinema Filmi)

2010 – Gölgedeki Renkler (Doktor Sezgin) (Sinema Filmi)

2010 – Elde Var Hayat (Selim) (TV Dizisi)

2010 – Ateşe Yürümek (Sinan) (TV Dizisi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2009 – Yalancısın Sen (Ömer) (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (Erdinç) (TV Dizisi)

2008 – kollama (Atilla) (TV Dizisi)

2008 – Kalpsiz Adam (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Zeliha'nın Gözleri (Kenan) (TV Dizisi) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2007 – Kelebek Çıkmazı (Kerem) (TV Dizisi)

2007 – Hatçe Sosyetede (Emre) (TV Filmi)

2007 – Doktorlar (TV Dizisi)

2006 – Kaşıkçı Güzeli (Kadir) (TV Filmi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Süslü Burak) (Sinema Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Burak) (TV Dizisi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2005 – Ümmü'nün Türküsü (TV Filmi)

2005 – Beşinci Boyut (Nihat) (TV Dizisi)

2004 – Şahmeran (Şahmeran) (Sinema Filmi)

2004 – Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Mehmet) (Sinema Filmi)

2004 – Terme Çayı (Ahmet) (Sinema Filmi)

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM?

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini görüyoruz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.