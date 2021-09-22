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Gönül Akademisi Projesinde Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Gönül Akademisi Projesinde Öğrencilere Trafik Eğitimi

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir ve İlçe belediyeleri işbirliğinde Gaziantep modeli ile hayata geçirilen "Gönül Akademisi Projesi" kapsamında, Vali Davut Gül, Şehitkâmil Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

ŞEHİTKAMİL (Bültenler) - Şehitkâmil Trafik Parkı Eğitim alanında ve sınıflarda incelemelerde bulunan Vali Davut Gül, öğrencilerle bir araya gelerek onlara trafik kuralları ile ilgili sorular sordu ve öğrencilere hediyeler dağıttı.

Vali Gül burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının tüm Türkiye'de Trafik Eğitim Parklarının arttırılması ile ilgili bir çalışması olduğunu, Gaziantep'te de Şehitkâmil Belediyesinin bunların ilkini gerçekleştirdiğini dile getirerek 20 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 ay boyunca çocuklara trafik eğitimi verildiğini söyledi.

Gönül Akademisi projesine de değinen Gül; "Mahallelerimizde çocuklarımıza çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Bu aktivitelerden de bir tanesini ziyarete geldik. Gördük ki hem çalışma sistemi giderek oturuyor hem çocuklar çok mutlu hem de bu trafik bilincinin, bizi 5-10 yıl sonra daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğini görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise şunları aktardı; "İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda tüm vilayetlerde Trafik Parklarının yapılması söz konusuydu, Sayın Valimiz ile istişarelerimiz neticesinde Belkıs mahallesinde 20 bin metrekarelik alanda bu Trafik Parkını hayata geçirdik. Amacımız müfredatın içerisinde tüm 4. sınıf öğrencilerine bir yıllık Trafik eğitimini almasını sağlamak, yarımşar günlük eğitim programı çerçevesinde günlük yaklaşık 100 öğrenci eğitim alıyor. İnşallah yıl sonuna kadar tüm 4. Sınıf öğrencilerinin eğitimleri tamamlanmış olacak. Bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Trafik Eğitim Parkında son durum ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Davut Gül, eğitimini tamamlayan öğrencilere hediyeler verdi. Daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Gönül Akademisi Projesinin paydaşlarından olan Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde dezavantajlı mahalle ilkokul öğrencilerine trafikte görev ve sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamak, bilinçli ve daha nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla Şehitkamil Trafik Parkı Eğitim alanında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

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