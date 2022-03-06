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Gönen'de koç panayırı düzenlendi

AA, Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Gönen'de koç panayırı düzenlendi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen koç panayırında farklı ırklar, üreticilerle buluştu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen koç panayırında farklı ırklar, üreticilerle buluştu.

Gönen Kapalı Hayvan Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen panayırda Türkiye'nin birçok yerinden koç ırkı görücüye çıktı.

25 ilden 92 koç üreticisi ile 15 birbirinden farklı koç ırkının üreticilerle buluştuğu panayıra, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılman, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Balıkesir'in hayvancılıkta önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

Yılmaz, damızlık çiftliği kurarak yapılan anlaşmalar gereği alınan hayvanların ilçelerde ücretsiz bir şekilde çiftçilere dağıtılacağını belirtti.

Konuşmanın ardından Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, üreticilerle bir araya gelerek bir süre sohbet edip bilgi aldı.

AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel

Ramazan Bahçavan, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Haberler

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