Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü

Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Güncel

KAZ Dağı'ndan doğup, Erdek Körfezi'ne dökülen Gönen Çayı, kirlilik nedeniyle siyaha büründü.

KAZ Dağı'ndan doğup, Erdek Körfezi'ne dökülen Gönen Çayı, kirlilik nedeniyle siyaha büründü. Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor" dedi.

Kaz Dağları'ndan başlayıp, birçok dereyle birleşerek Erdek'ten Marmara Denizi'ne dökülen yaklaşık 134 kilometrelik Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Kirli su, son dönemde deniz salyasıyla gündeme gelen Marmara Denizi'nin de kirliliğinin artmasına neden oluyor. Sudaki siyahlık, çevre halkında tedirginlik yarattı.

GÜMÇED Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Kaz Dağları'ndan doğan Gönen Çayı'nın denize döküldüğü Misakça deltası üzerindeyiz. Gönen Çayı'nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar geliyor. Jelatin fabrikası, deri fabrikaları, yenilenebilir enerji işletmesi atıklarını arıtmadan Gönen Çayı'na veriyorlar. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor. Buradan, Misakça'dan da Gönen Çayı Marmara Denizi'ne dökülüyor. Maalesef bu kirliliğin önüne geçilmek için bazı çalışmalar yapılsa da yeterli gelmiyor" dedi.'FABRİKALAR ATIKLARINI ÇAYA BOŞALTIYOR'2017 yılında Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı'nın hazırlandığını belirten Mutlu, "Su kalitesini artırmak için belirli bölgelere su izleme noktaları yerleştirilmesi düşünülüyordu. Yine bunun yanında arıtma tesisi olmayan fabrikalara arıtma tesisi kurulması ve bunların çalıştırılmasının gereği üzerinde duruldu 2017'de yapılan toplantıda ama 2017'den bugüne kadar çevre derneklerinin de üyesi olduğu bu yürütme kuruluna toplantı yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir faaliyet yürütülüp yürütülmediğini de maalesef bilmiyoruz. Gerekli çalışmalar yapılmış olsaydı, kirleticilerin engellenmesine yönelik gerekli adımlar atılsaydı bu çay bugün bu halde olmazdı. Maalesef fabrikalar atıklarını arıtmadan çaya boşaltmakta. Çayla birlikte Marmara Denizi de hızla yok olmaya doğru gitmektedir. Biz ilgililerden 2017 yılında yapılan Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı çalışmalarını kamuoyuna, basına açıklanmasını istiyoruz. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Bu 5 yıllık bir plandı. Bu planın sonunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığını bilmekte çevre örgütleri ve halk olarak bizim en doğal hakkımız. Bunu takip etmek de görevimiz" diye konuştu.

Gönen Çayı'ndaki canlı popülasyonu ve balık çeşitliliği konularına da değinen Mutlu, "Çayda 14 farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor ama maalesef bu çayda değil 14, 2 balık türünün yaşadığına inanmak bile gerçekten çok zor. Bu kirlilik çayda yaşayan canlıların da neslinin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.


Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü
Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:36:55. #1.16#

title