Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni" sözlerinde dans etti
Oyuncu Gonca Vuslateri, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yut beni, yala beni" sözlerinden uyarlanan şarkıda dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi? Oyuncuyum, oynadım" diyerek gönderme yaptı.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün konuşma esnasında söylediği "Öp beni, yala beni" sözleri sosyal medyada viral oldu. Hatta Ünlü'nün bu sözlerinden birçok remix şarkılar yapıldı. Sosyal medyada oldukça yayılan bu şarkıya Gonca Vuslateri de kayıtsız kalamadı.
Eğlenceli halleriyle tanınan oyuncu, Cübbeli'nin sözlerinden yapılan şarkıda dans etti. Oyuncu o hallerini de 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu göndermeler yaptığı paylaşımına da şu notu ekledi: "'Günah ve sevabın olmadığı bir yer biliyorum. Seninle orada buluşuruz' dedi annem... Dolar bu kadar yükselmişken, yurt dışı biletleri yanmışken, bu remix'i kim yazdı..? Yılın hiti. Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi?"
"Oyuncuyum, oynadım. Bir sürü de iş yapıyorum.. çok şükür şu hengamede herkes birbirini olduğu gibi kabul eder oldu. Bu dansımı da 'biz de eski solculardanız' deyip tarikatlara çengilik eden o tuhaf şarkıcı bir eski dosta yolluyorum. Şöyle eser yapsa da dinlesek. Atatürk telaşesiyle (telaşenin kuvvetine binaen örneklendirilmiştir.) yoldan çıkmasa bari seçimler yaklaşırken. Orijinali kim peki? Kim diyor yahu "öp beni yala beni" diye. O zaman dans!"
Gonca Vuslateri'nin bu paylaşımına Gürgen Öz, Ece Gürsel ve Gülben Ergen'den yorum da gecikmedi.
Oyuncu paylaşımında,"Bir haber spikeri olsaydım böyle video paylaştığım için işime son verilirdi değil mi?" diyerek de Hande Sarıoğlu olayına gönderme yaptı. Haber spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından oryantal yaptığı videoyu paylaştığı için çalıştığı kurum tarafından uyarılmış ve sonrasında işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
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