Gömleksiz Köprüsü'nü iş makineleriyle yıkarak çaldıANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 1936'da Kirmir Çayı üzerinde inşa edilen ve 44 yıldır atıl olan Gömleksiz Köprüsü, çalındı.

ANKARA (DHA) - Gömleksiz Köprüsü'nü iş makineleriyle yıkarak çaldı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 1936'da Kirmir Çayı üzerinde inşa edilen ve 44 yıldır atıl olan Gömleksiz Köprüsü, çalındı. İş makineleriyle köprüyü yıkıp, 70 ton demiri tabyalarıyla birlikte kamyonlar ile götürdüğü tespit edilen hurdacı Z.K., yakalanarak tutuklandı.

Ankara ile Beypazarı arasındaki yolun Dibecik Mahallesi mevkisinde, Kirmir Çayı üzerinde bulunan köprü, 1936 yılında yapıldı. Betonarme inşa edilen köprü, 42 yıl hizmet verdi. Ankara ve Beypazarı arasında sürücülerin geliş-gidiş olarak kullandığı, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki köprü, 1978 yılında meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gördü. Köprünün bazı bölümleri yıkılırken, bazı yerlerinde de derin çatlaklar oluştu. Aynı yıl yeni köprünün yapılıp, devreye girmesiyle eski köprü, atıl kaldı.

Öte yandan Gömleksiz Köprüsü'nün tescilli yapı olmadığı öğrenildi.