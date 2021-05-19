GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
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GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Çayboğazı Barajı'nda, yeterli yağış olmaması nedeniyle su seviyesi düştü.

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Çayboğazı Barajı'nda, yeterli yağış olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. 56 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yıl 21 milyon olan su seviyesinin bu sene 12 milyon metreküp civarında olduğu belirlendi. Türkiye'nin en güzel yaylalarından Gömbe'nin yanı sıra Elmalı Ovası'ndaki meyve bahçelerine hayat veren barajdaki su azlığı, kuraklık tehlikesinin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda bulunan, Gömbe ve Elmalı ovalarını besleyen, 56 milyon metreküp kapasiteli Çayboğazı Barajı'nda son ölçümlere göre, 12 milyon metreküp civarında su bulunduğu belirlendi. Toprak gövde tipindeki barajın suyu ile Gömbe ve Elmalı ovalarındaki 13 bin 848 hektarlık bahçe ve sera sulanıyor. Her sulamada en az 5 milyon metreküp su kullanıldığı biliniyor. Son yıllarda bölgede artan sera sayısı hesaplandığında ve mevcut su kapasitesi göz önüne alındığında barajın kapaklarının ağustos sonunda kapanma ihtimali bulunuyor. Çayboğazı Barajı için tek umut ise bu aylarda yağacak yağmurlarla su seviyesinin yükselmesi. Geçen yıl 21 milyon metreküp su bulunan barajın kapakları, eylül ayı başında kapatılmıştı.

BARAJ KENARLARI TARLA GİBİ

2000 yılında hizmete giren barajın su seviyesini belirten işaretler, en dip seviyeyi gösterirken, kenarları ise tarlayı andırıyor. İnşaat sırasında su altında kalan yapılar ve yolların da ortaya çıktığı görülüyor. Barajı besleyen Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan, 3 bin 24 rakımlı Akdağ'da ise neredeyse kar olmadığı gözleniyor. Akdağ'ın beslediği ve baraja akan derelerde ise suyun coşkusu geçen yıllara göre daha az. Su seviyesindeki azlık, barajdaki kafes balıkçılığı üretimini de tehdit ediyor.

Geçen yıl da barajın su seviyesi düşünce balık üretim kafesleri boşaltılmıştı.

Barajdaki balık üretim tesislerinde çalışan, elma üreticisi Ali Ekinci, Çayboğazı Barajı, sulama suyu olarak Elmalı ve Gömbe ovalarına hayat veren kaynaktır. Bu yıl mevsimin kurak gitmesiyle doluluk oranı, ancak 3'te 1 olarak görülmektedir. Bu şekilde giderse bu aylarda da yağış olmazsa çiftçilerimizi büyük kuraklık beklemektedir dedi.

GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ
GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GÖMBE VE ELMALI OVALARINA HAYAT VEREN BARAJDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ - Haberler
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