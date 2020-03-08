Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü
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Sabah, Yomra, AFAD, Güncel

Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü

TRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin A. (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı.

08.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:13
Gölette aranan genç, 24 saat sonra eve döndü

TRABZON'un Yomra ilçesinde dün sabaha karşı birinci kattaki evinin penceresinden atlayarak ortadan kaybolan Yasin A. (16) için evinin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. Gece arama çalışmalarına ara verirken, Yasin A., sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin A.'nın, geceyi ormanda geçirdiği belirlendi.

Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde yaşayan Yasin A., dün sabaha karşı tek katlı evlerinin penceresinden atlayarak ortadan kayboldu. Sabah odaya giren ağabeyi Abbas A., kardeşinin olmadığını fark etti. Pencerenin açık olduğunu gören aile, Yasin'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, balık adamlar ve iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı. Evin bitişiğindeki gölet ve çevresinde gün boyu arama yapıldı. İş makineleri gölet çevresindeki kazı yaparken, AFAD ekipleri ise drone ile havadan araziyi taradı. Mahallede gün boyu süren aramalarda Yomra İmam Hatip Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Yasin'in izine rastlanılamadı. Ekipler dün gece saatlerinde arama çalışmalarına ara verdi.

BU SABAH KARŞI DÖNDÜAilesinin endişeyle yolunu gözlediği Yasin A., bu sabah karşı evine döndü. Sağlık durumu iyi olan Yasin'in evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda gizlendiği öğrenildi. Geceyi ormanda geçirdiği belirlenen gencin eve dönmesiyle ailesi de rahat bir nefes aldı. 

 


Kaynak: DHA

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