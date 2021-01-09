Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı (2)
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Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı (2)

09.01.2021 20:10 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:18
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı (2)

BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN SON KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDUDenizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın Alaattin Baraj Göleti'ne uçması sonucu suda kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeninin sabah saatlerinde bulunmasının ardından, kayıp Yusuf Konar'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

BARAJ GÖLETİNDE KAYBOLAN SON KİŞİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın Alaattin Baraj Göleti'ne uçması sonucu suda kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeninin sabah saatlerinde bulunmasının ardından, kayıp Yusuf Konar'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Suda kaybolan Mehmet Erkan'ın (23) cansız bedeninin Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından sabah saatlerinde bulunmasının ardından, diğer kayıp Yusuf Konar'ı (23) arama çalışmalarına devam edildi. İzmir'den Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Muğla'nın Marmaris ilçesinden polis dalgıç ekiplerinin de desteğiyle gölette yapılan aramada Yusuf Konar'a, kaybolduktan 17 saat sonra ulaşıldı. Konar'ın cansız bedeni sudan çıkartılırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan Konar'ın cenazesi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Diğer yandan gölete uçan hafif ticari araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtulan Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22) ve Fatih Karagün (22), Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı (2)
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı (2)
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı (2)
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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