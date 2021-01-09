Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
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Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı

09.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:14
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın baraj göletine uçması sonucu suda kaybolan 2 arkadaştan Mehmet Erkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın baraj göletine uçması sonucu suda kaybolan 2 arkadaştan Mehmet Erkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.  Kayıp Yusuf Konar için arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 5 arkadaşın içinde bulunduğu hafif ticari araç, Alaattin Baraj Göleti'ne giden toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hafif ticari araç, gölete uçtu. 5 arkadaştan 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 2 arkadaş suda kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtulan 3 kişi, ambulansla, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Haberi alan mahalle sakinleri ile kazaya karışanların yakınları da olay yerine geldi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ekipleri, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ancak karanlık nedeniyle suyun dibinde arama yapılamadı. Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında ilk olarak hafif ticari araca ulaşıldı. Boş olduğu görülen araç, sudan çıkarıldı.Saat 10.00 sıralarında ise kayıp arkadaşlardan Mehmet Erkan'ın cansız bedeni bulundu. Kayıp Yusuf Konar için arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

 


- Denizli
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı
Gölete uçan araçtaki kayıp 2 arkadaştan 1'inin cesedine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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