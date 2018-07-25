Gölcük'de Güvenlik, Eğitim ve Sağlık Toplantısı

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, birim müdürleriyle güvenlik, eğitim ve sağlık konularını ele aldı.

Kaymakam Altıntaş, Değirmendere Cengiz Topel İlköğretim Okulunda, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Raşit Yavuz, Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz ve Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral'ın katılımıyla toplantı yaptı.

Güvenlik, eğitim ve sağlık konularının ele alındığı toplantıda, ilçede yapılması planlanan çalışmalar, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konuşuldu.

Altıntaş, toplantıda yaptığı konuşmada, sıkıntıların giderilmesinde toplumun her kesimine görev düştüğünü, güvenlik konusunda öncelikle vatandaşların etrafındaki yabancıları ayırt edebilmesi, komşunu tanıması, ne iş yaptığını bilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İlçede yaşamlarını sürdüren Suriyeli sığınmacıların sorunlarına işaret eden Altıntaş, şunları söyledi:

"Suriye vatandaşlarının bölgeyle entegre sıkıntısı varsa onlara yardımcı olunması gereken konu varsa yardım çabasını göstereceğiz. Yine kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya karşı mücadele ile ilgili arkadaşlarımız gerekli çabayı harcıyorlar. Özellikle bu kötü alışkanlığı en aza indirmek için gerekli çalışmalarımız var. Özellikle bölgemizde çocuk dilendirilmesinin sıfıra indirilmesi hususunda gerekli gayret gösterilecektir. Bu konuda seyyar ekiplerimiz var emniyet, zabıta, aile ve sosyal politikalar, sosyal hizmetler bürosunda çalışmalar var. Bu kurumlarla ortak bir çalışma yaparak, kavşaklarda, çarşıda, camide dilenen hiçbir çocuğunun olmaması gerekir."