Gölbaşı'nda kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Gölbaşı'nda kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gölbaşı'nda kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

GÖLBAŞI, ANKARA (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2021-2022 yılı için yüzde 50 hibe destekli "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Programı" kapsamında çiftçiler bilgilendirildi.

Halk eğitim merkezi müdürlüğü toplantı salonunda, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mahmut Nedim Baybatmaz, İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, teknik personel ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Teknik personel tarafından üreticilerin tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli projeler ve üretime yönelik makine ekipman başvuruları için nasıl başvuracakları, başvurucu süreci ve desteklenme kapsamı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının sonunda soru cevaplı genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra toplantı sonlandırıldı. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda kırsal kalkınma destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

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