Gölbaşı'nda CHP'nin Belediye Meclis Üyesi Adayları Tanıtıldı

ANKARA(AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, CHP'nin belediye meclis üyesi adayları toplantıyla tanıtıldı.

Adayların tanıtımı için partinin ilçedeki seçim irtibat ofisinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan CHP İlçe Başkanı İbrahim Karaca, kendilerinin belirlediği ilçe belediye meclis üyesi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, Millet İttifakı olarak İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Aksoy'u sonuna kadar destekleyeceğiz. Neden ayrı liste çıkarttığımızı daha önce açıklamıştık. Artık önümüze bakıyoruz. 28 günlük süreçte CHP'nin belediye meclisinde temsiliyetini nasıl arttırabiliriz, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Gölbaşı'nda Mahmut Aksoy'u nasıl başkan yapabiliriz bütün mücadelemiz bu yöndedir."

Mahmut Aksoy ise seçimi kazanmak için omuz omuza vererek çalışmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA