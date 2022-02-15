Göl manzaralı kayak merkezinde kar bereketi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla ilgi gören Hazarbaba Kayak Merkezi, kar bereketiyle ziyaretçilere kayak keyfi yaşatıyor.

İlçenin güneyinde 2 bin 347 metre rakımlı Hazardağı'nın eteklerinde Hazar Gölü'ne hakim manzarasıyla dikkati çeken kayak merkezi, misafirlerine teleski, kar motoru, kızak ve snowboard imkanı sunuyor.

1300 metrelik dikey ve 6 kilometrelik yatay pist alanıyla profesyonel kayakçıların da tercih ettiği merkezde bu yıl oluşturulan 170 metre uzunluğundaki pistte amatör kayakçılara eğitim de veriliyor.

Son 2 yıldır İl Özel İdaresine bağlı İdare Yatırım AŞ tarafından işletilen geçmiş yıllarda kar kalınlığının 20-30 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde yoğun yağışın ardından bastırılmış halde kar kalınlığının ortalama bir metreye ulaşmasıyla sezonun bu yıl bir ay daha uzaması bekleniyor.

"Hazarbaba'da bu sene kar bereketi yaşıyoruz"

Kurum yetkilisi Metin Sarıkaya, AA muhabirine, bölge halkına yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Hazarbaba Kayak Merkezinin beklenen kar yağışının ardından kayakseverlerle buluştuğunu belirtti.

Aktif olarak iki haftadır hizmet veren kayak merkezinin kayakseverlerden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Sarıkaya, "Hazarbaba'da bu sene kar bereketi yaşıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla mükemmel kar yağdı. Diyebilirim ki son 10 yılın en güzel karı yağdı. Biz de bunu fırsata çevirerek bölge halkına en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hafta sonu yaklaşık 2000 ziyaretçimiz oluyor, hafta içi de yoğunluk oluyor. Genellikle Elazığ merkez ile Diyarbakır, Bingöl, Malatya ve diğer bölge illerinden gelen misafirlerimiz var." diye konuştu.

"Kar kalınlığı yaklaşık bir metre civarında"

Sarıkaya, insanların Hazarbaba'yı sadece kayak yapmak için değil özellikle Hazar Gölü'ne nazır eşsiz manzarasını izlemek, bol oksijenli temiz havasını solumak ve gezinti yapmak için de tercih ettiğini ifade etti.

Merkezde kayak malzemesi ve park alanı konusunda hiçbir sıkıntının olmadığını ayrıca soğuk ve sıcak içecek ile köfte ve sucuk ekmek servisi yaptıklarını, 2 kantinin bulunduğunu dile getiren Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Kayak merkezimizde profesyonel olarak kullanılan 1200 metre uzunluğunda pistimiz var. Bir alt tarafta acemiler ve çocuklar için yaptığımız 'baby lift' olarak adlandırdığımız bölüm var. Sadece kızak alanı olarak kullandığımız bölüm de var. Kar kalınlığı yaklaşık bir metre civarında ve bu da bu sporu yapmak için gayet elverişli. Halkımız sadece buraya kızak ve kayak yapmak için değil bu doğayı yaşamak için de geliyor. Gökyüzün maviliği, havanın temizliği, Hazarbaba Dağı'ndan kayarken görebildiğiniz Hazar Gölü'müzün mükemmel görüntüsü var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz."

"Burası tabiat harikası"

Ziyaretçilerden Ömer Dudunalı ise Hazarbaba Kayak Merkezini çok beğendiklerini, her yıl kar yağışının ardından mutlaka ziyaret ettiklerini söyledi.

Kayak merkezinde sunulan imkanların ve hizmetlerin geçmiş yıllara göre çok daha iyi olduğunu ifade eden Dudunalı, "Ailece hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Gayet güzel bir ortam var. Hava çok sıcak. İnsanlar burada hem kayak yapma hem de ailece güzel vakit geçirme imkanı buluyor. Gayet güzel, nezih ve çok temiz bir ortam. İnsanların bir arada mutlu olduğu bir ortam var." dedi.

Ramazan Ayhan da her yıl kaymak için geldiği Hazarbaba'da bu yıl kar seviyesinin çok daha güzel olduğunu aktardı.

"Burası muazzam, tabiat harikası. Hazarbaba Dağı'nın eteklerinde Hazar Gölü'nün güzel manzarasıyla kayabiliyorsunuz. Manzara ve ortam harika, bol oksijen var." ifadelerini kullanan Ayhan, tesiste amatör ziyaretçilerin kullanabileceği pistin de bulunduğunu söyledi.

Mesut Gürbüz ise karın keyfini çıkarmak isteyenler için Hazarbaba'nın güzel bir imkan sunduğunu anlatarak, "Çok geniş kayak alanları var. Doğa ve manzara çok güzel. Stres atmak için birebir. İmkanlar çok güzel, ulaşım çok kolay. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.