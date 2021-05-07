Gökyüzündeki esrarengiz cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirdi! Gerçek, Bakan Varank'ın paylaşımıyla ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıralı ışıklar büyük merak uyandırdı. Çok sayıda kentte görülen ışıklar sosyal medyada gündem olurken, herkesin aklına Çin'in kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşmesi beklenen dev roketi geldi. Gerçek ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Varank, saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların, Starlink Leo Uyduları Güneş Panelleri'nden kaynaklandığını ifade etti.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde enteresan görüntüler oluştu. Sıralı şekilde ilerleyen ışıkları görenler, o anları kameralarıyla kayıt altına aldı. Çok sayıda kişi merak uyandıran bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İnsanların aklına Çin'in kontrolden çıkan ve Dünya'ya düşmesi beklenen dev roketi gelirken; gökyüzündeki sıralı ışıkların, ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, uzaya yolladığı Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusu olduğu belirtildi.

BAKAN VARANK, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da, Twitter'dan Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasını paylaştı.

TÜBİTAK: STARLINK UYDULARINDAN KAYNAKLI PARLAMADIR

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Starlink Uydu Ağı projesi kapsamında yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği hatırlatıldı. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaları ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebileceği bildirilen açıklamada "Böyle bir parlama, bu gece yerel saat 22.05 civarında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında gökyüzünde yaygın bulutlar olmakla beraber Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde Kuzey-Batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN VARANK DA AÇIKLADI

Gece saatlerinde Bakırletepe Gözlemevi tarafından kaydedilen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlamasına ait fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" açıklamasını yaptı.

DÜNYAYA DÜŞMESİ BEKLENEN DEV ROKET SANILDI

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.

Dün gece gökyüzünden görülen parlamalar, Çin'in kontrolden çıkan uydusuna ait olduğu düşünülerek paniğe neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı