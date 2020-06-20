Gökoğlan; "İşgale karşı en ateşli miting Denizlimizde olmuştur"
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Gökoğlan; "İşgale karşı en ateşli miting Denizlimizde olmuştur"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına "Sarayköy ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı bir etkinlik düzenledi.

Gökoğlan;
20.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:22

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına "Sarayköy ve Yöresi Milli Mücadele Programı" adlı bir etkinlik düzenledi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan programda Sarayköy ve yöresinde Milli Mücadele döneminde yaşanılanlar anlatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Sarayköy Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde "Sarayköy ve Yöresi Milli Mücadele" adlı program gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen program Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlendi. Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok'un açılış konuşması yaptığı programda Yunan askerlerinin İzmir'i işgalinin ardından 4 saat sonra sonrasında Denizli, Bayramyeri'nde büyük bir miting yapıldığına dikkat çekti. Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok Denizli'nin milli mücadele döneminde çok önemli bir yerde bulunduğunu belirterek, sadece merkezde değil, ilçelerde de işgale karşı önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Tok, "Acıpayam, Çal, Sarayköy, Tavas'ta büyük mitingler yapıldı. Denizli'de 1'i merkezde olmak üzere 7 tane Heyet-i Milliye Müdafa-ı Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri kuruldu. Kurtuluş Savaşı yapılması üzerine kararlar alınır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu bayrağın altında toplanılmaya başlanır. Yokluklar içinde bir mücadeledir. Denizli bu mücadelede çok önemli bir destan yazmıştır. O destanı yazan bölgelerin başında Sarayköy gelir" dedi.

"O dönemin en ateşli mitingleri Denizlimizde yapılmıştır"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, geçmişten bugüne Miryokefalon Zaferi, Kazıkbeli Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile Denizli'nin tarihsel olarak büyük bir önem arz ettiğini kaydetti. Gökoğlan, "Aziz milletimiz, kadim kentimizi Yunanlılara ayak bastırmamak üzere o dönemin en ateşli mitinglerini Denizlimizde yapmıştır. 4 yıl önce 15 Temmuz 2016'da ülkemiz işgal edilmek istenmiş, Mondros Anlaşması hayata geçirilmek istenmiştir. Ülkemiz her zaman diliminde hem ekonomi hem de tarih açısından ele geçirilmek istenmiştir, her zaman güçlü olmamızın zorunlu olduğu ortaya çıkmıştır. Bu toplantılarımızın devamı daim olsun. Sarayköy'de, Denizli'de ve bütün ilçelerimizde ecdadımızı ve şanlı tarihimizi anlatmaya devam edelim" diye konuştu.

Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı sergide programa Sarayköy Belediye Başkanı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve beraberindekiler, Sarayköy Mezarlığı'nda yer alan Milli Mücadele kahramanları Müftü Ahmet Şükrü Efendi, Adöv Ayşe ve Emin Aslan Tokat'ın mezarlarını ziyaret edip dualar okundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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