Gökhan Akar kimdir? Gökhan Akar'ın sevgilisi kimdir? Gökhan Akar kaç yaşında, nereli?

Gökhan Akar kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gökhan Akar, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yurt dışında eğitim gören Gökhan Akar, müzik çalışmalarına da burada devam etti. Gökhan Akar nereli, kaç yaşında? İşte, Gökhan Akar şarkıları ve albümleri

GÖKHAN AKAR KİMDİR?

Gökhan Akar, 10 Ağustos'ta İzmir'de dünyaya geldi ve müzikle iç içe büyüdü. 6 yaşında piyano çalmaya başladı ve müzik eğitimine devam ederken babasının orkestrasında müzisyen ve solist olarak sahne aldı.

Gökhan Akar, konservatuvarda öğrenciyken kurduğu özel dershanede bir süre müzik eğitimi verdi ve sahne çalışmalarına devam etti.

İlkokul sıralarında yazmaya başladığı şarkılar ve şarkı yazarlığı konservatuvar yıllarında gelişerek devam etti.

Master eğitiminden sonra bir süre Amerika' da Los Angeles ve New York ta yaşadı burada da eğitimine ve müzik çalışmalarına devam etti.

Türkiye ye döndükten sonra popüler sanatçıların albümlerinde şarkıları yer almaya başladı. 2012 yılında sözü ve müziğini yazdığı Felsefe single albümüyle müzikseverlere "merhaba" dedi.

GÖKHAN AKAR'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef Türkiye'de yarışan Pelin Zaman, özel hayatıyla gündem oldu.

"GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU"

Başarısıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gökhan Akar, "Pelin Zaman neyin oluyor?" sorusuna sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak "Gönlümün MasterChef Türkiye şampiyonu. Kalbimin ta en içi" cevabını verdi.

Akar, fotoğrafına kendi "Ruh Eşi" şarkısını da ekledi.

PELİN ZAMAN KİMDİR?

33 yaşındaki Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak görev yaptı. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, 2 yıl aşçılık eğitimi aldı. Dünya mutfağına oldukça ilgili olan yarışmacı, hünerlerini MasterChef Türkiye'de sergilemeye devam ediyor.

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