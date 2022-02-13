Gökçek, Kılıçdaroğlu'na yıllar önce verdiği sözü hatırlattı: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökçek, Kılıçdaroğlu'na yıllar önce verdiği sözü hatırlattı: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?

Haberler.com, Erdem Aksoy - Politika
 - Güncelleme:

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından paylaştığı videoyla CHP lideri Kılıçdaroğlu'na DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ilgili sözlerini hatırlattı. 2008 yılında yaptığı açıklamada Dubai anlaşmasına imza atan Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğini belirten Kılıçdaroğlu'na dünkü zirve sonrasında verdiği sözü hatırlatan Gökçek, "Sen erkek adam mısın, sözünde duracak mısın?" diye sordu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2008 yılında katıldığı bir televizyon programında Chp'nin iktidara gelmesi durumunda Dubai Anlaşması'na imza atan Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğini ifade etmişti.

KILIÇDAROĞLU: ALİ BABACAN YÜCE DİVAN'A GİDECEKTİR

Babacan'ın Dubai'ye yaptığı ziyarette Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmeyeceğini sözünü verip 1 milyar dolar talep ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, programda iddialı bir çıkışta bulunmuş ve "Ali Babacan Dışişleri Bakanı. Gitti Dubai'de 'Biz Irak'a girmeyeceğiz, söz veriyoruz, 1 milyar dolar verin bize' diye imza attı. Bunun Türkiye'deki adı nedir? Vatana ihanettir. AK Parti hükümeti bunun altına imza koyarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmiştir. Bunun sonu Yüce Divan'dır. Ve oraya gideceklerdir" demişti.

GÖKÇEK'TEN TARİHİ ZİRVENİN ARDINDAN KRİTİK SORU

Dün akşam DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu 6 muhalefet partisi liderinin katıldığı zirvenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği sözü hatırlatan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu iktidara gelirsen Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecen mi? Benim bildiğim erkek adam sözünde durur. Sen erkek adam mısın? Yani sözünde duracan mı?" dedi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Gökçek, Kılıçdaroğlu'na yıllar önce verdiği sözü hatırlattı: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?

Kılıçdaroğlu'ndan 'Masada neden HDP yoktu?' eleştirilerine yanıt: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yokKılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine yanıt: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı! Ülkenin nasıl yönetileceğini konuşmuşlar6 liderin buluşmasında kimsenin bilmediği 2023 seçimi detayı! Ülkenin nasıl yönetileceğini konuşmuşlar
Kılıçdaroğlu'ndan tarihi zirve sonrası gece yarısı paylaşımı: Yeni sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdikKılıçdaroğlu'ndan tarihi zirve sonrası gece yarısı paylaşımı: Yeni sistem konusunda nihai istişaremizi gerçekleştirdik
Hasip Kaplan'dan 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantıya tepki: Kürt düşmanı ittifakHasip Kaplan'dan 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantıya tepki: Kürt düşmanı ittifak
6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı
Son Dakika! 6 muhalefet liderinin tarihi toplantısından ortak açıklama: Yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de paylaşacağızSon Dakika! 6 muhalefet liderinin tarihi toplantısından ortak açıklama: Yeni sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de paylaşacağız
6 muhalefet partisi lideri bir arada! İşte tarihi zirveden ilk görüntüler6 muhalefet partisi lideri bir arada! İşte tarihi zirveden ilk görüntüler
6 muhalefet lideri buluştu, partilerden peş peşe yorumlar geldi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak6 muhalefet lideri buluştu, partilerden peş peşe yorumlar geldi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Akıllardaki tek soru yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdüAkıllardaki tek soru yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
HDP'den 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine ilk yorumHDP'den 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine ilk yorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Melih Gökçek, Ankara, CHP, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title