Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal - Haberler
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.Öte yandan yarın Kabatepe'den saat 05.00 ile Gökçeada'dan saat 07.00, Bozcaada'dan saat 07.00 ile Geyikli'den saat 08.00 seferleri yapılacak.


Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri

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