Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
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Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

01.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:23
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Alabora olan tekneden ilk olarak Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ise dün ulaşılmıştı. Halen kayıp olan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Havadan Sahil Güvenlik Helikopteri, denizden Sahil Güvenlik Botları ve karadan da AFAD ekipleri ile jandarma komandolar arama çalışmalarına katılıyor. 

Laz Koyu'nun 200 metre açığında, 16 metre derinlikte yeri tespit edilen fiber teknenin, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılması planlanıyor. 

 


- Çanakkale
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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