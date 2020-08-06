Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
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Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?

Kırgın Çiçekler dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu Gökçe Akyıldız boşandı mı? Bir Tutam Baharat filmiyle oyunculuğa adım attı. 2005 yılında Zeynep dizisinde boy gösterdi. Gökçe Akyıldız kaç yaşında?

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
06.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:18

Gökçe Akyıldız, asıl çıkışını Hayat Devam Ediyor projesiyle elde etti. 2017 yılında Mustafa Özyurt ile hayatını birleştiren Akyıldız'ın bu evlilikten Ömer Aslan adında bir oğlu dünyaya geldi. Gökçe akyıldız filmografisi haberimizde.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Genç oyuncu, 30 Ekim 1992 yılında dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırdı.

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?

STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer alan Akyıldız, 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde oynadı. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırdı. Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakaladı ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer aldı.

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, DiziATV ekranlarında yayınlanan ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat verdi. Ayrıca çeşitli reklamlarda da oynadı.

Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlendi ve bu evlilikten Ömer Aslan adında oğlu oldu. Çift 2020 yılında yollarını ayırdı.

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2002 Bir Tutam Baharat (Film)

2009 Konak (film)

2003 Büyümüş de Küçülmüş

2003 Çınaraltı

2004 - 2006 Büyük Buluşma

2004 Sahra Lara

2005 Zeynep Tülin

2005 Beşinci Boyut

2006 Ezo Gelin

2007 Parmaklıklar Ardında

2008 Gazi

2008 - 2010 Kollama

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor

2012 Kötü Yol

2013 Bizim Okul

2013 - 2014 Fatih Harbiye

2015 - 2018 Kırgın Çiçekler

Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?

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