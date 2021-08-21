Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
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Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor

Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Bir süreden bu yana mücadele ettiği göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, kanseri yendi. Şarkıcı, nişan töreninden fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Göğüs kanseriyle mücadelesinden başarıyla çıkan ünlü şarkıcı Şimal, mutluluğa yelken açtı. Ünlü şarkıcı, bir süreden bu yana beraber olduğu erkek arkadaşıyla sade bir törenle nişanlandı.

"BİZİM İÇİN EN GÜZEL GÜN"

Şarkıcı, az önce isteme anından video ve fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Daha sonra kanserle mücadelesine devam ettiğini belirten Şimal, "Bizim için en güzel gün" yazdı.

Şarkıcı, ailesi ve sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Şimal'ın kahve taşırken heyecanlandığı görüldü.

Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Göğüs kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, dünyaevine giriyor - Haberler Magazin
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