God of War PC'de mod kullanımına izin verilecek

God Of War, PC'de mod tasarımcılarının eline düşerse, oyun için büyük bir değişim yaşanır. God of War PC'de yayınlanacak modlar ile oyunun eğlence katsayısı daha da artabilirken ana karakterimiz Kratos'un karizması da yok olabilir.

Yayıncı Direktör Cory Barlog ve Teknik Üretim Kıdemli Müdürü Matt DeWald, mod konusu gündeme geldiğinde oyunun çıkmakta olan PC sürümü hakkında tartıştılar. Şaşırtıcı bir şekilde, hem Barlog hem de DeWald modlama topluluğunu destekliyor ve modlarla PC oyunları oynamayı tercih ettiklerini bile itiraf ettiler.

GOD OF WAR PC'DE MODLARA İZİN VERİLECEK

DeWald, "İnsanların neleri bir araya getirdiğini görmenin ilginç olacağını düşünüyorum." dedi. "Sahip olduğumuz her şey özeldir, bu yüzden bunlardan bazılarını inşa etmek gerçekten zordur. Ama eminim ki dışarıda çok zeki insanlar çok güzel şeyler yapacak ve bundan ne çıkacağını göreceğiz." sözlerine yer verdi.

Barlog, "Bence sorun değil", diye ekledi. "Çok eğlenceli. PC oyunları oynamanın en güzel yanlarından biri, diğer insanların buna bir şeyler ekleyebileceği veya geliştirebileceği ve deneyiminizi geliştirebileceği duygusudur."

İkili, God of War'un PC bağlantı noktasının mod desteğiyle inşa edilmediğini söylese de, gelecekte bu tür araçlar ekleme olasılığına açıklar - ancak Barlog bunun gerçekten ortaya çıkacak bir şey olduğuna ikna olmadı.

God of War 14 Ocak saat 20.00'de PC'de yayınlanacak ve hem Steam hem de Epic Games mağazasında satışa sunulacak.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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