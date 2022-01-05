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Göçmen sanatçılardan resim sergisi

Göçmen sanatçılardan resim sergisi
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Göçmen sanatçılar, Dünya Göçmenler Günü kapsamında Göç İdaresi Başkanlığının, Mehcer Göç Sanatçıları Derneğiyle birlikte gerçekleştirdiği resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Göçmen sanatçılar, Dünya Göçmenler Günü kapsamında Göç İdaresi Başkanlığının, Mehcer Göç Sanatçıları Derneğiyle birlikte gerçekleştirdiği resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" adlı etkinlikler bünyesinde açılan sergide, farklı ülkelerden 30 sanatçının eserleri yer aldı.

Sanatçılar için Göç İdaresi İstanbul İl Müdürlüğü binasında düzenlenen törende konuşan Uyum ve İletişim Grup Başkanı Serdar Dal, sergiye katılan tüm sanatçılara teşekkür ederek, her zaman göçmen sanatçıları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Mehcer Göç Sanatçıları Derneği adına törene katılan Genel Sekreter Mustafa Ekici de "Göç İdaresinin üyelerimiz olan göçmen sanatçılara verdiği destek için minnettarız. Mehcer olarak sanatın göçmen olduğuna, sanatın sağaltıcı gücüne inanıyoruz. Dünyanın her bölgesinden 3 bini aşkın sanatçıyı çatısı altında toplayan Mehcer, devletimizin ve kurumlarımızın desteği ile göç sanatçılarına yuva olmak için var olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca İtalyan ressam Shirin Malla, Cezayirli ressam Iman Gaga ve Iraklı sanatçı Semir Rukabi, Suriyeli ressam ve Mehcer Resim masası sorumlusu Mustafa Teet de duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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