Göçerlerin zorlu yolculuğu
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Göçerlerin zorlu yolculuğu

13.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 10:17
Göçerlerin zorlu yolculuğu

YAZ aylarını Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçeleri sınırlarında bulunan Allahuekber Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması nedeniyle binlerce küçükbaş ile köylerine dönüş yolculuğuna çıktı.

YAZ aylarını Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçeleri sınırlarında bulunan Allahuekber Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması nedeniyle binlerce küçükbaş ile köylerine dönüş yolculuğuna çıktı. Uzun ve meşakkatli yolculuğa çıkacaklarını belirten göçerler, en çok kara yolu geçişleri ile kurt saldırılarından endişe duyduklarını belirtti. 

İlkbahar mevsimiyle birlikte hayvanlarını Iğdır'ın Aralık ilçesinden Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçeleri sınırlarında bulunan Allahuekber Dağları'nın eteklerindeki yaylalara çıkaran göçerler, havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğa çıktı. Yüksek rakımlı yaylalarda yaklaşık 3 ay konaklayan göçerler, zorlu yolculuk öncesi söktükleri çadırları ile eşyalarını araçlarla gönderirken, 2 binden fazla küçükbaş sürüsü ise belli sayıdaki göçerler tarafından götürülüyor.

Yolculuk boyunca belirli bölgelerde çadır kurarak konaklayan göçerler, sürülerini dinlendirdikten sonra yeniden yola koyuluyor. Binlerce koyunu kontrol etmek ve yönlendirmek için akla karayı seçen göçerler, meşakkatli yolculuk boyunca, dağları, tepeleri aşıp, zaman zaman da kara yolundan hayvanları geçirmek zorunda kalıyor. Güzergahlarını menfezlere denk getiren göçerler, Benliahmet köyü girişindeki menfezden geçerken bir süre konakladı. Burada koyunları saydıktan sonra yeniden Iğdır'ın Aralık ilçesine doğru yola koyuldu.

KURT SALDIRILARINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Aralık ilçesinde kış aylarını geçirdikten sonra tekrar yüksek kesimlere gitmek için yollara çıkacaklarını söyleyen Macit Baran, 2 binin üzerindeki koyunu yönlendirmenin hayli zor olduğunu belirtti. Aç-susuz yolculuk yaptıklarını, dinlenmeye bile fazla vakit bulamadıklarını ifade eden Baran, en çok sürüyü kara yolundan geçirirken zorlandıkların, bir de geceleri kurt sürücüsünün saldırılarından endişe duyduklarını belirtti.


Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu
Göçerlerin zorlu yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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