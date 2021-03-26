Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden "Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi"
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden "Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi'

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliğinde "Basın ve İletişim Araçları Konusunda Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi" gerçekleştirildi.

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliğinde "Basın ve İletişim Araçları Konusunda Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi" gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu iş birliğindeki "Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen, "Basın ve İletişim Araçları Konusunda Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi" Ankara'da gerçekleştirildi. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin kurumsal görünürlük hakkında bilgilendirilmesi ile iletişimin, bilgilendirme ve bilgi alma tekniklerinin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen eğitime; Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Göç Yönetimi Programı Koordinatörü Tommaso de Cataldo, Genel Müdürlük Daire Başkanlığı temsilcileri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri temsilcileri katıldı.

Çeşitli sunumlar yapıldı

Program, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ve Göç Yönetimi Programı Koordinatörü Tommaso de Cataldo'nun açış konuşmaları ile başladı. Katılımcılara yönelik sunumlar ile devam eden programda; Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel "Uyum Süreçlerinde Basın ve İletişim", Spiker Tuğba Dalkılıç "Etkili İletişim ve Beden Dili", Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ise "Basında ve Sosyal Medyada Fotoğraf Kullanımı" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Program, İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin web sitesi yönetimi, haber yazımı, fotoğraf çekim ve seçimi gibi konularda bilinçlendirilmesi amacı ile Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığınca; "ISAY Yetki Tanımlaması", "Kurumsal İnternet Sitesi Yönetiminde Nitelikli Haber Girişi Nasıl Olmalı? İnterpress Haber Takibi, Haber Raporlamaları", "Kurumsal Web Sitesinin Fotoğraf Seçimi", "Basınla İlişkiler Saha Faaliyetleri", "Kurumsal İmajın Güçlendirilmesinde Kurumsal Kimliğin Rolü ve GİGM Kurumsal İletişim Çalışmaları", "Kurumsal Görünürlük", "Kırlangıç Dergi" ve "Muyu'nun Tanıtım Faaliyetleri" sunumlarıyla devam etti. Farkındalık oluşması amacı ile düzenlenen eğitim, sertifika töreninin ardından tamamlandı. - ANKARA

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi'
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi'
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi'
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi'
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 'Farkındalık Artırıcı Uyum Eğitimi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:46:17. #1.16#
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