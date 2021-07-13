Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: "İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var"
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Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: "İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var"

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | Güncel

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: "İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var" Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Unicef'in mülteci kadınlara yönelik düzenlenen 'Yerelde Kadın Buluşmaları' paneli gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: "İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var"

İSTANBUL - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Unicef'in mülteci kadınlara yönelik düzenlenen 'Yerelde Kadın Buluşmaları' paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var. "Türkiye bugün 196 farklı ülkeden 5.5 milyon insana, İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 500 bin bandında insana ana kucağı olmaya, Anadolu olmaya çalışıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, 'Esenyurt Yerelde Kadın Buluşmaları' paneli yapıldı.

Unicef'in desteklediği panele AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Unicef Çocuk Koruma Program Sorumlusu Polat Kızıldağ ve davetliler katıldığı program Bahçelievler'de bir otelde gerçekleşti.

Panelde mülteci kadınları sorunları, iş hayatı içindeki rolleri, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve çocukların eğitime devamlılıkları ve kadın ve çocukların sosyal uyumu gibi konular ele alındı.

Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşan ve göç olgusunun Türkiye ve dünyanın en önemli maddelerinden bir tanesi olduğunu söyleyen İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, "Hali hazırda Türkiye en fazla yabancıya ev sahipliği yapan ülke konumunda, İstanbul ise en fazla yabancıya ev sahipliği yapan il konumunda. İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancıya ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan 527 bini geçici koruma kanunu kapsamında bulunan Suriyelilerden oluşuyor. Bunlardan 605 bini ise Suriyeliler dışında ikamet izni almış, diğer uyruklulardan oluşuyor. Bunlar da pasaportuyla, vizesiyle fazla kalmak istediklerini beyan etmiş, ya da okuyan ve toplamda 605 bini bulan yabancı uyruklulardan oluşuyor. 1 milyon 133 binden 517 bini kadınlardan oluşuyor" dedi.

Her insanın bir göç, her göçün bir insan farkındalığını bilip ona göre hareket ettiklerini anlatan Yalınsu, bu yüzden Türkiye'nin göç konusunda bir başarı yakaladığını ve 3 milyon 600 bin Suriyeliyi kabul ettiklerini belirtti.

Daha sonra konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Tarih boyunca göçün rotası olmuş bir ülke burası. Ama son çeyrekte gelenler gitmiyorlar. Suriyeliler burada yabancı değil, kadim coğrafyamızdan gelen İranlı olur, Iraklı olur, başka ülkeden gelip Türkiye'ye sığınan burada bizim yabancımız değil, burada bizim ötekimiz değil, burada bizim misafirimiz değil, burada 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tabi insanlar değil, siz bizim kardeşimizsiniz" diye konuştu.

Türkiye'nin 196 ülkeden farklı insana ev sahipliği yaptığını anlatan Ok, "Sizin beklentileriniz var, kamu hizmeti almak istiyorsunuz ve burada tekrar bir yaşam kurmak istiyorsunuz. En tabi hakkınız ama ev sahibinin de küçük beklentileri var. Rahat ve mutlu bir yaşam sürmek adına. Türkiye bugün 196 farklı ülkeden 5.5 milyon insana, İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 300 bin, 1 milyon 500 bin bandında insana ana kucağı olmaya, Anadolu olmaya çalışıyor. Burada çok güzel işler başardık. Ama yeni hikayelerin peşindeyiz, buraya yeni gelmiş kardeşlerimizden yeni hikayelerin peşindeyiz. Yeni iş kadınları istiyoruz, yeni sanatçılar istiyoruz, yeni yönetmenler istiyoruz. yeni öğretmenler istiyoruz, yeni akademisyenler istiyoruz. devletin her kademesinde taş üstüne taş koyabilecek, üretim yapabilecek, özel sektörde Türkiye'nin gücü olacak, yüzü olacak, vizyonu olacak yeni hikayelere ihtiyacımız var. O yüzden sizi buraya topladık" şeklinde konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: 'İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var'
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: 'İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var'
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: 'İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var'
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: 'İstanbul hali hazırda 1 milyon 133 bin yabancı var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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