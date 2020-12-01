Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin tarihi ve hikayesi! Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?
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Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin tarihi ve hikayesi! Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

01.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:14
Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin tarihi ve hikayesi! Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Göbeklitepe tarihi ve hikayesiyle son yıllarda Türkiye'nin adından en çok bahsedilen arkeolojik kazısıdır. Tüm dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe tarihinin Milattan Önceki zamanlara dayandığı araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Peki Göbeklitepe neden bu kadar önemlidir? Tarihi ve hikayesi nedir? Göbeklitepe nerededir ve nasıl gidilir?

Göbeklitepe sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde arkeoloji ve tarih severler arasında büyük yankı uyandırmıştır. Netflix'te Atiye dizisinin de konusu olan Göbeklitepe, dizi yayınlandıktan sonra çok daha fazla ilgi görmektedir. Dünyanın ve ülkenin göz bebeği olan Göbeklitepe'yi yılda binlerce kişi ziyaret etmekte, çok sayıda arkeolog burada çalışmalar yapmaktadır. Göbeklitepe neden bu kadar önemlidir? Tarihi ve hikayesi nedir? Göbeklitepe nerededir ve nasıl gidilir? Tüm soruların cevapları yazımızda.

GÖBEKLİTEPE TARİHİ VE HİKAYESİ

Göbeklitepe neden bu kadar önemlidir? Cevaplayalım. Göbeklitepe dünyanın bilinen en eski yerleşim birimlerinden biri ve en eski kült yapı topluluğudur. Oldukça gizemli bir tarihe sahip Göbeklitepe kazıları her geçen gün yeni bir gizemi de beraberinde getirmektedir. Göbeklitepe için "Medeniyetin doğduğu yer" ve "insanlık tarihinin sıfır noktası" gibi ifadelerin de kullanılması bu ilgi ve gizemi daha da arttırmaktadır. Göbeklitepe için söylenen en ilgi çekici şeyler ise burayı yapan ve burada yaşayanların insan üstü varlıklar olduğuna dair iddialardır. Mistik araştırmalarla bu kazının gizemleri ortaya çıkarılmaya çalışmaktadır.

Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin tarihi ve hikayesi! Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Göbeklitepe Arkeolojik Kazı Alanı, ilk olarak 1963 senesinde İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin beraber gerçekleştirdiği yüzey araştırması sırasında keşfedilmiştir. Burası "V52 Neolitik Yerleşimi" olarak adlandırılmıştır. Alandaki asıl değerli ve önemli kazı çalışmaları ise 1994 senesinde başlamıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Göbeklitepe'nin bulunduğu alanın 12.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Bu önemli ve kült yerleşim yeri UNESCO'nun Dünya Miraslar Listesi'nde yer almaktadır.

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GÖBEKLİTEPE'NİN YAPISAL ÖZELLİĞİ

Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda tarihi hakkında görüşler ortaya çıktı. Dünyanın en eski bilinen kült toplulukları arasında bulunması açıklaması, bulunan bulgular ve yapısal çalışmalardan sonra çıkmıştır. Bu doğrultuda, Göbeklitepe ve benzeri yapıların ortak özelliği "T" şeklinde yuvarlak planda olarak dizilmiş 10-12 adet Dikilitaş ve aralarının taş duvarlarla örtülmesidir.

Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin tarihi ve hikayesi! Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

GÖBEKLİTEPE NEREDE?

Göbeklitepe, Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde bulunan bir arkeolojik kazı alanıdır. Yani Göbeklitepe'ye gidebilmek için öncelikle Şanlıurfa'ya gitmeniz gerekmektedir. Buraya kara ya da hava yolundan ulaşım kolaydır. Şanlıurfa sonrası Göbeklitepe ulaşımı için özel bir araç gerekmektedir. Bölgeye kara yolunda D400 Otoyolu kullanarak ulaşmak mümkündür. Göbeklitepe şehir merkezinden yaklaşık 20-25 dakika uzaklıktadır. Göbeklitepe'ye toplu ulaşım araçları ile de ulaşım sağlanabilmektedir. Bunun için 100 numaralı otobüslerin kullanılması gerekir. 100 Numaralı belediye otobüsleri günde birkaç sefer düzenlenmektedir.

Göbeklitepe nerede sorusunu daha da açıklayabilmek için Göbeklitepe haritası aşağıda.

Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin tarihi ve hikayesi! Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

Göbeklitepe Arkeolojik Kazı Alanı, Şanlıurfa'nın şehir merkezinden 18 kilometre kuzeydoğuda, Örencik Köyü'nün yakınlarında yer almaktadır. Göbeklitepe Kazı Alanı'na direkt olarak giriş mümkün değildir. Sitlerle çekilmiş alan ddışından Göbeklitepe'ye yukarıdan adı üstüne tepeden bakılabilmektedir. Ayrıca bölgede "Göbeklitepe Ziyareti" bulunur, burada bir yatır bulunması sebebiyle önemli ve ziyarete açıktır.

Göbeklitepe nerede? Göbeklitepe'nin tarihi ve hikayesi! Göbeklitepe'ye nasıl gidilir?

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