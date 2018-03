Gkv Özel Cemil Alevli Kolejinde Diploma Töreni

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle Cemil Alevli Koleji Uluslararası Bakalorya Programı 2017 Kasım dönemi mezunlarına IB diplomaları verildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde IB programını uygulayan tek okul olma özelliğini taşıyan GKV Cemil Alevli Koleji'nin alanında birçok başarılara imza attığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar "Türkiye'de IB standartlarına sahip ve denetimden geçerek programı 2014 yılında uygulamak üzere yetkilendirilmiş, 46 okuldan biri olan GKV Cemil Alevli Koleji Güneydoğu bölgesindeki tek IB programı uygulayan okuludur. Bu yıl Kasım 2017 dönemi ikinci dönem mezunlarını veren GKV Cemil Alevli IB 12.sınıf öğrencileri üstün başarı gösterdiler. Diploma bitirme tam puanının 42 olduğu IB programında öğrencilerimiz 30 ve üzeri puanlarla mezun olurken 12 CA sınıfı IB öğrencimiz Nida Kadayıfçı 42 diploma puanı ile dünya ortalamasını yakalayarak önemli bir başarıya imza attı" dedi.

Cemil Alevli Koleji Uluslararası Bakalorya Programı uyguluyor

GKV Cemil Alevli Kolejinde uygulanan programın uluslararası geçerliliğe sahip olduğunun da altını çizen Taşlıyar yaptığı değerlendirmede "IB programından mezun olan öğrencilerimiz, programın uluslararası niteliği sayesinde Amerika, Kanada ve Avrupa'nın bilinen üniversitelerine kabul edilme fırsatı yakalamışlardır. Ayrıca, IB programından mezun olan öğrencilerimiz diploma puanlarına göre aldıkları bazı dersleri girdikleri üniversitelerde kredi olarak kabul edilebilecekleri gibi, bazı üniversiteler de ise ilk yıl muaf olmak gibi önemli bir ayrıcalığa sahip olmuşlardır.GKV Cemil Alevli 2017 Kasım Dönemi mezunlarımızın kabul ve burs aldıkları üniversiteler arasında ; University College London,Queen Belfast, University of Glasgow,Maastricht University, University of Manchester,Middlesex University, America UC, University of San Francisco, University of Buckhingham, University of Kingston, University of Stirling, University of Derby ve daha bir çok seçkin üniversite yer almaktadır. Yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamlamayı düşünen öğrencilerimiz ise IB diplomaları sayesinde üniversite giriş sınavına olabilecek en iyi şekilde hazırlanmak ve diledikleri dalda eğitim alma şansına sahip olurken ülkemizde bulunan vakıf üniversiteleri tarafından çeşitli burs imkanlarına sahip olmuşlardır" dedi.

Düzenlenen törende GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıya, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki, Liseler Müdürü Hakan Alnıaçık ve Cemil Alevli Koleji IB Program Koordinatörü Özlem Kara düzenlenen törenle mezun olan öğrencilerin belgelerini vererek başarılar dilediler.