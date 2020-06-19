GKV'li uzmanların LGS uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GKV'li uzmanların LGS uyarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencilere ve ailelere uyarılarda bulundu.

GKV'li uzmanların LGS uyarısı
19.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:29

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencilere ve ailelere uyarılarda bulundu.

20 Haziran 2020 tarihinde yaklaşık 1.6 milyon 8. sınıf öğrencisinin gireceği LGS öncesi velilere uyarılarda bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, "Sınavdan bir gün önce sınav gündemini mümkün olduğu kadar çocukların zihinlerinden uzaklaştırmaya çalışılmalıdır. Sohbet konunuzun sınav dışında olmasına özen gösterilmelidir" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de binlerce öğrencinin katılacağı LGS öncesi velilere ve öğrencilere yönelik son uyarılarda bulunan uzmanlar, öğrencilerin sınav kaygısını yenmesi ve stresten uzak bir ortamda sınava girebilmesi için velilere önemli görevler düştüğünün altını çiziyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim de velilere yönelik yaptığı uyarılarda, "Aileler öncelikle kendi stresleriyle baş edebilmelidirler. Ebeveyninin stresli olduğunu gören çocuk baş etme becerisi geliştirmekte zorlanacaktır. Sınava bu kadar az bir zaman kala, odak noktaları tamamen sınav olacağı için kaygılanabilirler. Bu nedenle çocuğunuzla kurduğunuz iletişimde rahat olmanız, onların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmanız çok önemlidir. Sınavdan önceki gün, sınav gündemi mümkün olduğu kadar zihinlerinden uzaklaştırmaya çalışılmalıdır. Sohbet konunuzun sınav dışında olmasına özen gösterilmelidir. Sınava az bir süre kala iyi dileklerde bulunmak için aranan öğrenci, farkında olunmadan strese girebilmektedir. Bu anlamda aramaların minimuma indirilmesi yararlı olacaktır. Sınava hazırlık sürecinde çocuğunuzun dengeli beslenmesi, düzenli uyuması, spor ve sanat aktiviteleri ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını da sağlıklı ve uygun yollarla karşılaması için gerekli düzenlemeleri yapmaya özen gösterilmelidir. Kendini iyi hissedeceği yerlerde zaman geçirerek stres atması sağlanabilir. Eğlenceli ortamlarda bulunmak, açık havada zaman geçirmek stresini azaltacaktır. Beslenme konusunda proteinli ve az yağlı yiyecekler tercih edilmelidir. Normalde hiç yemediği farklı besinlerden uzak durulmalıdır. Normal rutini gibi yemelidir. Huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve uykusuzluk gibi sağlık problemleri için bitki çaylarını tercih edilebilir. Sınav öncesi gece, normalden çok erken uyumasını istemek uykusuzluğunu tetikleyebilir. Uyumakta zorlanırsa ılık bir duş alıp rahatlatıcı müzikler dinleyebilirler" dedi.

LGS sınav molasına dikkat

Sınav öncesi öğrencilere de son uyarılarını yapan GKV Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, öğrencilerin sınav molasına da dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Hekim, "45 dakikalık molada sizi görmemesi, arkadaşları ile görüşmesi, (mümkün olduğunca sınav dışında konular konuşarak, sözel bölümü bitirmenin rahatlığı ile sayısal bölüme zihnen hazırlanması) daha sağlıklı olacaktır. Molanın amacı yoğun zihinsel performans sergiledikten sonra beynin ve bedenin rahatlamasıdır. Sınavın en önemli konularından biri de maske kullanımı ve sosyal mesafe uygulamaları olacak. Öğrencilerin kuruma geldiği andan itibaren kullanacakları maskeler kurum tarafından verilecektir. Sınavda kaygı düzeyini doğru yönetmek için doğru nefes tekniklerini kullanabilmek bu süreçte oldukça önemlidir. Genelde kaygılandığımız zaman nefesimiz kesilir. Böyle bir durum yaşayan öğrenci takıldığı soruyu bırakıp hemen bir başka soruya geçebilir ya da gözlerini kapatıp içinden 10'a kadar sayabilir. Bu süreçte öğrencilerin var olan koşullar altında ellerinden geleni yaptığına inanıyor, başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı Haber
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Haber
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, 'Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?' sorusuna cevap verdi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Prof. Dr. Ceyhan, 'Virüsün önüne ancak böyle geçeriz' diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'e bıçaklı saldırı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mehmet Özhaseki Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Serdar Aziz Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: GKV'li uzmanların LGS uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:30:37. #1.15#
title