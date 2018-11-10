Gkv'li Öğrencilerden Atatürk'e Sevgi Seli

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da saatler 9.05'de zaman adeta iki dakika dururken anma töreni sonrası öğrenciler Atatürk anıtını çiçeklerle süsledi. Hüzün ve gözyaşlarıyla anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına GKV Özel Okullarında hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacağı da açıklandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Atatürk'ün vefatının 80.yıl dönümü anısına düzenlenen anma programında hüzün hakimdi. Yoğun bir katılımın sağlandığı törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Yönetim Kurulu üyeleri Esin İncioğlu ve Gamze Aşnük'ün yanı sıra idareciler, öğretmenler öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.

Tören öncesi Atatürk anıtına GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar çenek koydu. Saatler 9.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilirken, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının andından GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel Atatürk'ün ölümünden 80 yıl sonra bile zamanın akışını durdurabildiğini ifade ederek, "Bugün, şu anda gitmesek de görmesek de biliyoruz ki yurdumuzun her bir köşesinde, köyünde, kasabasında, şehrinde, metropolünde, okulda, caddede, tarlada, köprüde hayat 2 dakika duruyor. Büyük Atam o kadar yüce bir insan ki kimsenin yapamadığını ölümünden 80 yıl sonra yapıyor, zamanın akışını durduruyor. Biz, Türk ulusu olarak ne kadar şanslı bir milletiz ki böylesine asil bir lidere sahip olmuşuz. Atatürk'e sahip olmak, Öylesine büyük bir gurur ve öylesine büyük bir şereftir bizim için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kısacık hayatına milyonlarca insanın yapamayacağı başarıları tek başına sığdırmış seçkin bir komutan, büyük bir devlet adamı, sanat aşığı, bilgili, erdemli ve asil bir insandır. O, Türk ulusunun istikbalinde her zaman bir yol gösterici olarak yer alacaktır. Biz, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ilk misyonu da onun çizgisinden şaşmadan, inkılaplarını yaşatmak ve ATA'mıza layık yurtseverler yetiştirmektir. Onun azmi, kararlılığı, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bağımsızlık tutkusu, çağdaşlığı, ahlakı, insan sevgisi, sanata - kültüre ve bilime olan düşkünlüğü bizler için bir meşaledir, ulusumuzun tüm tarih boyunca yetiştirmiş olduğu en büyük Türk'tür. İdealleri bu milletinin yüreğinde yaşadığı sürece Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk hep yaşayacaktır. Atatürk'ü anlamak ve anlatmak, onun kurduğu cumhuriyete ilelebet sahip çıkmak bizim birincil onur meselemizdir. ATA'mızı büyük bir sevgi, özlem, minnet ve saygı ile anıyoruz" dedi.

Atatürk'e sevgi seli

GKV Özel Okullarında düzenlenen anma töreninde programın sunumunu Burcu Altınbaş ve Ahmet Ertaş yaparken GKV Özel Okulları öğrencilerinden Yağmur Serin Atatürk'e Sesleniş şiirini, Zeynep Poyraz ise Atatürk'ün Hayatını seslendirirken, Ezgim Küçükoğlu da Atatürk konulu bir şiir okudu. Öğrencilerin beraberlerinde getirdikleri mevsim çiçeklerini Atatürk anıtına bırakmasıyla anma programı son buldu.

Atatürk haftası etkinliklerinin önümüzdeki hafta da çeşitli sergi ve söyleşilerle devam edeceği ifade edildi. - GAZİANTEP