Gizemli sevgilisinin kimliği ifşa oldu! Yaş farkı şaşırttı

Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle Etiler'de görüntülenen Esmersoy "Beyefendiyi tanımanıza gerek yok" diyerek sevgilisinin ismini gizlemişti. Burcu Esmersoy'un yeni aşkının kimliği ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Burcu Esmersoy'un (45) sevgilisi Nazım Akmandil (30), Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.

Esmersoy'un sevgilisinden 15 yaş büyük olması sosyal medyada gündem oldu.

AİLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile olan aile fotoğrafında da görülen iş insanının, güzel sunucu ile başlayan aşkını ailesinin nasıl karşıladığı merak konusu oldu.

FLÖRT EDİYORLAR

İkili, yaklaşık iki aydır flört ediyor.

Mutluluğu her halinden belli olan güzel sunucu, ilişkisini kabul etmiş ama sevgilisinin adı konusunda gizemli davranmıştı.