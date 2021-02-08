Giresunspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Bursaspor maçı hangi gün, hangi kanalda? Giresunspor Bursaspor ilk 11!

TFF 1. Lig maçları ligin 20. haftasında devam ediyor. Giresunspor'un evinde Bursaspor'u ağırladığı maçın detayları merak ediliyor. Giresunspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Bursaspor maçı hangi gün, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

TFF 1. Lig'in yirminci hafta maçlarında karşı karşıya gelecek olan Giresunspor Bursaspor maçının detayları merak ediliyor. Evinde 5 haftadır kazanan Giresunspor, 6 maçtır kaybetmiyor. Toplamda 8 maçtır kazanırken, 12 maçtır da kaybetmiyor. Bursaspor ise deplasmanda 4 maçtır kaybetmeyen bir takım olarak karşımıza çıkıyor. Giresunspor, ligde 41puanla 1. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Giresunspor Bursaspor maçı hangi gün, hangi kanalda? Giresunspor Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Bursaspor ilk 11!

GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Giresunspor-Bursaspor mücadelesi 8 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Mert Güzenge tarafından yönetilecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna üstlenecek.

GİRESUNSPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Giresunspor-Bursaspor maçı da TRT Spor'dan 7 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da izlenebilecek.

GİRESUNSPOR-BURSASPOR İLK 11

Takımların ilk 11'leri henüz belli olmasa da maçta yer almayacak isimler kesinleşti. Bursaspor karşılaşma için 12 eksikle Giresun'a gitti. Bursaspor, TFF 1.Lig'in 20. haftasında yarın akşam oynayacağı Giresunspor maçı için bu sabah yola çıktı. Yeşil beyazlı takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Önemli karşılaşma öncesi Covid-19 testi yaptıran Bursaspor'da 8 futbolcunun değeri pozitif çıktı. Bunun yanı sıra 4 de sakatlık yaşayan futbolcusu olduğunu açıklayan yeşil beyazlılar, 12 eksikle Giresun'a hareket etti. Koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı ve her futbolcunun maske taktığı gözlenirken, kafileye altyapıdan 9 futbolcu dahil edildi. Giresunspor-Bursaspor maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

Giresunspor:

Michal Nalepa - Kırmızı Kart Cezalısı

Mamadou Diarra - Kırmızı Kart Cezalısı

Bursaspor:

Ali Akman - Kadro Dışı