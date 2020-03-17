Giresun Üniversitesi'nin 14. yıldönümü sade bir törenle kutlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Giresun Üniversitesi'nin 14. yıldönümü sade bir törenle kutlandı - Haber
Giresun Üniversitesi, Yılmaz Can, Giresun, Rektör, Güncel

Giresun Üniversitesi'nin 14. yıldönümü sade bir törenle kutlandı

Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 14. yıldönümü Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ve beraberindekilerin katılımı ile Rektörlük Atatürk anıtı önünde Koronavirüs nedeniyle küçük bir törenle kutlandı.

17.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:48
Giresun Üniversitesi'nin 14. yıldönümü sade bir törenle kutlandı

Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 14. yıldönümü Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can ve beraberindekilerin katılımı ile Rektörlük Atatürk anıtı önünde Koronavirüs nedeniyle küçük bir törenle kutlandı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumuyla tören sona erdi.


2006 kurulan ve kurulduğu tarihte, 3 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulundan ibaret olan Giresun Üniversitesi bugün 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 5 Bölüm ile toplam 19 yerleşkede eğitim öğretime devam ediyor.


Merkezde Güre, Gazipaşa, Sahil Sosyal Tesisler, Merkez Rektörlük ve Gazi caddesi yerleşkelerinde; ilçelerde ise Alucra, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar ve Tirebolu yerleşkelerinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 171 ön lisans, 99 lisans, 44 yüksek lisans, 10 doktora olmak üzere 324 program ile üniversite faaliyetlerine devam ediyor.


Giresun Üniversitesinin 1022 akademik, 379 idari, 34 sözleşmeli, 235 sürekli işçi olmak üzere toplam 1670 personele ve 11 bin 403 ön lisans, 14 bin 46 lisans ve bin 580 lisansüstü olmak üzere toplam 27 bin 29 öğrenciye sahip olduğu kaydedildi.


Giresun Üniversitesinden 2006-2019 yılları arasında 49 bin 638 kişi mezun olarak diploma alırken, 5 bin 278 kişi de Pedagojik Formasyon Sertifikası almaya hak kazandı. - GİRESUN

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu Haber
Hastanenin koronavirüs şüphesi, genç kızın hayatına mal oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Mustafa Sandal Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Giresun Üniversitesi'nin 14. yıldönümü sade bir törenle kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 15:23:40. #1.14#