Giresun'un işsizliği İl Genel Meclisi'nde tartışıldı

03.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:12

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısına başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin başkanlığında yapılan ilk toplantıda gündem işsizlik oldu.



Toplantıda gündem dışı konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Giresun'un ekonomik gelişmişlikte 81. sırada yer aldığını ifade ederek işsiz sayısının ise şehirde 30 binin üzerine yükseldiğine dikkat çekti.



CHP Grup Başkanvekili Yılmaz, "Ülkemizin içerisine düşürüldüğü ekonomik çöküşün sonuçlarını maalesef Giresun halkı da iliklerine kadar en ağır şekilde yaşamaktadır. Geçmişte 20 yıldan ötesini hep övünerek anlattığımı devlet yatırımlarında bölgesinin yıldızı olan ve işsizliğin sokaklarda doğru dürüst konuşulmadığı bir Giresun vardı. Şimdi ise ekonomik gelişmişlikte sonuncu il yanı 81. sırada yer almaktadır. Resmi kayıtlara göre ise 30 bin 835 işsiz insanımızın öğreniyoruz. İşsizliğe en önemli örnekte Seka Aksu Kağıt Fabrikası'nın, ilimizden sökülüp atılmasıdır. Sonuç olarak geçmişte bin kişiye ulaşan istihdam alanımız yok edilmiştir" dedi.



İşsizliğin artan genç nüfustan kaynaklandığı gibi ülkemiz ve dünya gerçekleriyle değerlendirmek gerektiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Şengül Şahin ise "CHP Grup Başkanvekili devlet yatırımlarının alınmadığından bahsederken, biraz insaflı olması gerekir. AK Parti iktidarı devraldığı günlerde Giresun'da Fen Edebiyat Fakültesi'nin Trabzon'a mı yoksa Samsun'a mı başlanması gerektiğini tartışıyorduk. İşsizlik oranına baktığımızda işsizliğin altında yatan sebepleri siyasi polemiklere girmeden Türkiye ve dünya gerçekleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte genç nüfus oranımızın hızlı bir şekilde arttığını da bilmemiz gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA