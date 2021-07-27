Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri

- Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri Giresun'un Doğankent ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su debisi yükselen dere yataklarında erken müdahale can ve mal kayıplarını önledi Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde selden en büyük hasarı gören ilçelerden birisi...

- Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri

Giresun'un Doğankent ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su debisi yükselen dere yataklarında erken müdahale can ve mal kayıplarını önledi

GİRESUN - Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde selden en büyük hasarı gören ilçelerden birisi olan Doğankent'te bu defa erken müdahale can ve mal kayıplarını önledi.

Giresun'un doğu tarafında bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında dere taşkınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken, Doğankent Belediyesi tarafından da iş makinalarıyla dere yataklarında çalışma başlattı. İlçe merkezinden geçen Kavraz deresindeki su debisi yükselirken, belediye ekipleri iş makineleri ile dere içinde tahkimat ve suyun önündeki engellerin kaldırmak için çalışma başlattı.

Geçen yıl selden büyük zarar gördüklerini hatırlatan Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, "Şuanda ilçemizde herhangi bir zarar, ziyan yok ama erken müdahalemiz var. Yayla kesimlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezimizden geçen Kavraz Deresi'nin su debisi yükseldi. Buna önlem olarak yerleşim yerlerine zarar vermemesi adına iş makineleri ile dere yatağına müdahale ediyoruz. Bir tarafta tahkimat yaparken diğer tarafta dere içerisinde ve köprü altlarında suyun önünü tıkayacak engelleri kaldırıyoruz. Bu şekilde bir erken müdahale çalışmamız bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge