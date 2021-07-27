Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Yerel

- Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri Giresun'un Doğankent ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su debisi yükselen dere yataklarında erken müdahale can ve mal kayıplarını önledi Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde selden en büyük hasarı gören ilçelerden birisi...

- Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri

Giresun'un Doğankent ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su debisi yükselen dere yataklarında erken müdahale can ve mal kayıplarını önledi

GİRESUN - Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos tarihinde selden en büyük hasarı gören ilçelerden birisi olan Doğankent'te bu defa erken müdahale can ve mal kayıplarını önledi.

Giresun'un doğu tarafında bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında dere taşkınlarına karşı vatandaşlar uyarılırken, Doğankent Belediyesi tarafından da iş makinalarıyla dere yataklarında çalışma başlattı. İlçe merkezinden geçen Kavraz deresindeki su debisi yükselirken, belediye ekipleri iş makineleri ile dere içinde tahkimat ve suyun önündeki engellerin kaldırmak için çalışma başlattı.

Geçen yıl selden büyük zarar gördüklerini hatırlatan Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, "Şuanda ilçemizde herhangi bir zarar, ziyan yok ama erken müdahalemiz var. Yayla kesimlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezimizden geçen Kavraz Deresi'nin su debisi yükseldi. Buna önlem olarak yerleşim yerlerine zarar vermemesi adına iş makineleri ile dere yatağına müdahale ediyoruz. Bir tarafta tahkimat yaparken diğer tarafta dere içerisinde ve köprü altlarında suyun önünü tıkayacak engelleri kaldırıyoruz. Bu şekilde bir erken müdahale çalışmamız bulunmaktadır" dedi.

Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri
Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri
Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri
Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ece Erken Derya Uluğ Demet Akalın
Spor Balotelli Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'un Doğankent ilçesinde sel tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 16:21:35. #1.14#

title