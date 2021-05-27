Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği üyeleri, katı atık bertaraf tesisinde incelemelerde bulundu

Giresun Valiliği, katı atık bertaraf tesisinde, daha önce şikayete konu olan kötü kokunun minimum seviyeye indiği, dereye çöp suyu sızıntısı olduğu iddia edilen kaynaktan berrak su geldiği ve derede canlı yaşamın devam ettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Giresun Valiliği, katı atık bertaraf tesisinde, daha önce şikayete konu olan kötü kokunun minimum seviyeye indiği, dereye çöp suyu sızıntısı olduğu iddia edilen kaynaktan berrak su geldiği ve derede canlı yaşamın devam ettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği üyelerinin çevre kirliliği iddiaları ile ilgili Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesindeki tesiste incelemede bulunduğu belirtildi.

Vatandaşların sağlığının birinci derecede önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, konunun titizlikle değerlendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, teknik elemanlarca tesiste gerçekleştirilen incelemeler sonucu yapılan tespitler şöyle sıralandı:

"Depolama alanında topraklama çalışmalarının devam ettiği, oluşan metan gazı ile birlikte koku oluşumuna sebep olan başta sülfürlü gazlar olmak üzere tüm gazların toplanarak enerji üretim tesisinde yakılması sonucu daha önce yoğun olarak şikayete konu olan kötü kokunun minimum seviyeye indiği, tesisten dereye çöp suyu sızıntısı olduğu iddia edilen kaynaktan berrak su geldiği ve derede canlı yaşamın devam ettiği görüldü. Çöp gazından enerji üretimine başlandığı, depolama alanında enerji üretimi amacı ile gaz toplama borularının yerleştirilmesi çalışmalarının devam ettiği, gaz toplama boruları yerleştirilen bölümlerde ise depolama alanının üzerinin toprak örtü ile kapatıldığı görüldü.

Tesiste yangın sonucu kullanılmaz hale gelen mekanik ayrıştırma ünitesinin modernize edilmesi için en kısa sürede yatırıma başlanacağı belirtildi. Tesiste çöp sızıntı suyunun arıtılması için kurulan membran biyo reaktör sistemli ileri arıtma ünitesinin verimli olarak çalıştırıldığı, arıtma tesisinden denize kadar ulaşan iletim borusunun dere tabanına beton bloklar ile gömüldüğü ve koruma altına alındığı belirtildi. Tesiste, Valilik tarafından bildirilen diğer tüm eksikliklerin bir yatırım programı doğrultusunda tamamlanacağı ve tesisin en kısa sürede benzerleri arasından örnek bir tesis olacağı bildirildi."

Tesiste bulunan çöp sızıntı suyu arıtma ünitesinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından numune alınıp analiz yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz sonuçlarının mevzuata uygun olduğu kaydedildi. Yapılan incelemede arıtılmış suyun tesisten denize kadar (1-1,5 kilometre) iletim borusu ile taşınmakta olduğu ve deniz kenarına tuzlu suya iletildiği belirtildi. Ayrıca yeraltı suyuna bir sızıntı olup olmadığının kontrolü için memba ve mansapta 4 gözlem kuyusu açıldığı, gözlem kuyularından düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından numune alınıp analiz yapıldığı ve analiz sonuçlarında bir değişim görülmediği kaydedildi. Yer altı suyunda bir kirlenme tespit edilmediği, tesise göre derenin memba ve mansabından numune alınarak dere suyu parametrelerinin izlendiği ve derede, tesisten kaynaklanan bir kirliliğin oluştuğuna yönelik bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi."

Tesis yetkililerinden tesisteki fiziki eksikliklerin giderilmesi ile ilgili yapım ve onarım çalışmalarının bir an önce tamamlanması, toprak örtü ile depolama alanının üzerinin kapatılmasına hassasiyetle devam edilmesini istediği belirtilen Vali Yardımcısı Tanrıseven'in, açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

"Sayın Valimiz Enver Ünlü konuyu hassasiyetle takip ediyor. Bu incelemedeki amacımız, tesisin mevcut durumunu yerinde incelemek, gerekli denetimleri yapmak ve yapılacak tespitlerle varsa aksayan yönlerin ilgili kurumlarca giderilmesini sağlamaktır. Teknik arkadaşlarımız detaylı raporlarını hazırlayacak. Üniversitelerden de bu konuda gerekli desteği alacağız. Vatandaşımızın sağlığı birinci derecede önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak