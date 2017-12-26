Giresun) Giresun'da İkametgah Kavgası Büyüyor

GİRESUN) Giresun'da ikametgah kavgası büyüyor

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu:

"100 lira 150 lira için bugün ikametgahını değiştirenler yarın 500 lira için neler yapmaz; Bu kadar ağır söylüyorum"

"Bütün görüntüleri aldık avukatlarımız iş başında bununla ilgili çalışma yapan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız" GİRESUN - 2017 yılının son günlerine girilirken Giresun'da il belediyesi ile ilçe ve belde belediyeleri arasındaki nüfus taşıma ve arttırma yarışı sürüyor.

İlçe belediyelerinin başlattığı 'ikametgah' kampanyası sonrası açıklamalarda bulunan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, ikametgahını yaşadığı yerden başka bir yere aldırılanların ve buna yardımcı olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Giresun'da yaşayıpta nüfusunu başka yere aldıranların yaptığı davranışı ahlaki bulmadığını belirten Başkan Aksu, "Hiçbir belediye başkanı buna tenezzül etmemesi lazım. Şu anda hedef alarak söylemiyorum Duroğlu Beldesi küçük bir belde 500 hanenin olduğu yerde 11 bin olan nüfus 15 bine çıkartılmaya çalışılıyor neredeyse bizde bir tabir vardır,'fındık ocağına bile adam yazılmış' böyle bir şey olmaz. Sonuçta bu insanlar burada hizmet alıyorlar, Giresun'dan hizmet alıyor çöpü ile yolu ile kaldırımıyla bütün hizmeti buradan alan vatandaşların başka bir yerde kayda geçmelerini ben ahlaki bulmuyorum" dedi.

Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti

Yaşanan hukuksuzluk karşısında yardımcı olan nüfus müdürlüğü personeli hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Aksu, "Bu sadece Giresun ile alakalı değil tüm şehirlerimizi ilgilendiriyor. Mesela Ordu'da yaşayan birisi Ordu'da yazılmalı bunu daha öncede açıkladım bunu yanlış buluyor, bunu ahlaki bulmuyorum. Bunu yapanların 150 lira karşılığı bu işi yapmalarını da gerçekten ülkem adına utanç duyuyorum. 100 lira 150 lira için bugün ikametgahını değiştirenler yarın 500 lira için neler yapmaz bu kadar ağır söylüyorum. Bu arada buna adapte olan, yardımcı olan nüfus müdürlüğü personelinin de gerçekten yanlış yaptığını söylüyorum. Bütün görüntüleri aldık avukatlarımız iş başında bunu yapan amir, memur kimse bununla ilgili çalışma yapan herkes hakkında suç duyurusun da bulunacağız. Bununla ilgilide Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duroğlu Belediye Başkanı Kılıçaraslan'dan cevap

Giresun Belediyesi'nin eleştirilerine cevap veren Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıçaraslan ise "Biz Duroğlu Belediyesi olarak sadece Duroğlu'ndan olan vatandaşlarımızı kendi beldelerinde yaşamaya nüfuslarını buraya yazdırmaya davet ediyoruz. Bu yönde sadece çağrıda bulunuyoruz. İsteyen belde halkımız gönüllü olarak nüfuslarını kendi beldelerine alıyorlar. Yazın nüfusu 20 bini aşan ve sadece kış aylarında şehirlere giden belde halkımıza yazın 7-8 ay boyunca biz hizmet ediyoruz. Yazın köye geldiklerinde mahallelerine yol, su isteyen halkımıza bu hizmeti verebilmemiz için nüfuslarını burada yazdırmaları gerekiyor. Sadece kışın 3-4 ay boyunca gurbette oğlunun, kızının, yakınının yanında yaşayan emeklilerimiz, yaşlılarımızın 7-8 ay boyunca yaşadıkları beldelerine, memleketlerine nüfuslarını yazdırmak istememiz kadar doğal bir şey yoktur. Ayrıca başka ilçe ve köylerde doğup oralarda yaşayan insanların nüfusunu gelin Duroğlu Beldesi'ne yazılın dediğimiz yoktur ve olamaz" şeklinde konuştu.