GİRESUN DÜĞÜN SALONUNDA MAHSUR KALANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8)Selden felaketinde en büyük zarar gören Giresun'un Dereli ilçesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8)

Selden felaketinde en büyük zarar gören Giresun'un Dereli ilçesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, sel sularının taşıdığı toprak, kaya ve ağaç parçaları iş makinaları ile kaldırılmaya çalışılıyor. Ayrıca sel sonrasında kesilen elektriğin yeniden verilebilmesi için ekipler tarafından da çalışmalar sürüyor. Selde ev ve işyerlerine toprak ve su dolan vatandaşlarda dükkanlarını temizliyor.

Dereli ilçesinde; Ekrem ve Esra Avşar çiftinin düğün törenleri sırasında sel oldu. Gelin ve damat ile o anda salonda bulunan davetliler, salonda kalarak selden kurtuldu. Bazı davetliler ise salonun önünde araçlarındayken suların yükselmesi üzerine salonun içine girerek selden kurtulmayı başardı. Sel sularına düğün salonunda yakalanan ve sabah saatlerinde kurtarılan vatandaşlar da sabaha kadar mahsur kaldıkları o korku dolu anları anlattı.

'SABAHA KADAR DÜĞÜN SALONUNDA BEKLEDİK'

Düğün merasimine giderken sele yakalanan Ahmet Eldemir, "Sel geldiğinde aracımdaydım. Araçta 4 kişi vardı. Önümüzdeki araçtan dolayı kaçamadık. Sonra suya atladık kaçarak selden kurtulduk. Bir yakınımız düğünü için düğün salonunun önündeydik bu sırada. Bizde sel nedeniyle düğün salonuna kaçarak kurtulduk. Sabaha kadar orada bekledik. Gelin, damat ve düğüne katılanlar ve biz daha sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldık. Aracımı da sel suları sürüklemiş. Toprağın içinde bulduk temizleyip çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

'SULAR YÜKSELİNCE ARAÇTAN ATLAYIP KAÇTIK'

Emin Eldemir de düğün merasimi için salona gittikleri sırada aniden sel sularının geldiğini belirterek "Düğün için gelmiştik. Tam salonun kapısına geldik aracı otoparka çektik. Yağmur şiddetlenince çıkmaya çalıştık. Başka bir araç önümüze çıkınca gidemedik. Sonra sel geldi sular yükseldi bizde araçtan atlayıp düğün salonuna kaçtık. Orada sabaha kadar mahsur kaldık. Sonra sabah gelip bizi kurtardılar. Gelin ve damatla birlikte orada bulunanlar salonda sabahladık. Hatta gelin arabasını da sel suları götürdü" şeklinde konuştu.

Ayrıca Dereli ilçesinde züccaciye dükkanı bulunan ve selde kaybolan Kemal Akar (60) için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. AFAD ekipleri dükkanda kadavra köpekleri ile arama yaptı. Akar'ı son kez gören ve karşısında dükkanı bulunan esnaf Osman Güven ise yaşadıklarını anlattı.

'SESLENDİM GELMEDİ SONRA KAÇAMADI'

Sel sularının önce yavaş yavaş geldiğini söyleyen Osman Güven, 'Bir birden bire su geldiği için canımızı son anda zor kurtardık. Kendimizi hemen binanın birinci katına attık. Karşıda esnaf arkadaşım vardı. Ona yalvardım bulunduğum yerden seslenip 'Buraya gel' dedim. Dükkanın önündeki eşyaları topladı gelmedi. Sonra oda kaçamadı gözümün önünde kayboldu. Su önce yavaş geldi sonra büyük bir gürültü ile su geldi. Park halinde araba vardı hepsini alıp götürdü ne varsa. Dükkanımda da her şey mahvoldu. Ne varsa gittiö dedi.

KADAVRA KÖPEKLERİ 'ABREK' VE 'ARK' DA ARIYOR

Ayrıca kayıplar için yürütülen arama çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği ile yine Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Ark' isimli kadavra köpeği de eşlik ediyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Dereli ilçesinde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Dereli ilçesine gelerek selden zarar gören vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: DHA